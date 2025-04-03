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Anadolu Ajansı Paylaştı: 2 Nisan Boykotunda Kartlı Alışveriş Ortalamanın Üzerinde Oldu

Anadolu Ajansı Paylaştı: 2 Nisan Boykotunda Kartlı Alışveriş Ortalamanın Üzerinde Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.04.2025 - 09:39

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında CHP’nin başlattığı boykot, 2 Nisan’dan genel para harcamama hareketine dönüşmüştü.

Boykotun ne kadar etkili olduğu tartışılırken, Anadolu Ajansı abonelerine 2 Nisan’da kartlı alışverişin arttığına dair haber geçti.

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Anadolu Ajansı’nın muhabirinin araştırmasına göre, 2 Nisan boykotunda kartlı alışverişte artış yaşandı.

Anadolu Ajansı’nın muhabirinin araştırmasına göre, 2 Nisan boykotunda kartlı alışverişte artış yaşandı.

İddiaya göre, 2 Nisan'da, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla işlem gerçekleştiği, 3-22 Mart ortalamasının da tutar olarak üzerinde olduğu görüldü. 

İşlem adetlerindeki değişimler, bayram öncesi yoğun alışveriş durumu, bu haftanın okul ara tatili ve 9 günlük idari tatil olması ile birlikte hava koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilirken, ileriki günlerde birikecek verilerle daha sağlıklı bir resim görülmesi mümkün olacak.

Bir önceki çarşamba gününe göre alışveriş rakamları artmış!

Bir önceki çarşamba gününe göre alışveriş rakamları artmış!

Çarşamba gününün bir önceki çarşamba ile kıyaslandığı verilerde, 2 Nisan Çarşamba günü saat 00.00 ile 17.00 arasında işlem tutarı 28 milyar TL olurken, 26 Mart'ta 28,9 milyar TL, 19 Mart'ta 25,3 milyar TL, 12 Mart'ta 24,5 milyar TL, 6 Mart'ta 27,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Böylece 2 Nisan Çarşamba günü, bayramdan önceki çarşamba günü haricinde mart ayındaki diğer çarşamba günlerinden daha yüksek ciro elde edildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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