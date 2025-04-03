Anadolu Ajansı Paylaştı: 2 Nisan Boykotunda Kartlı Alışveriş Ortalamanın Üzerinde Oldu
Anadolu Ajansı Paylaştı: 2 Nisan Boykotunda Kartlı Alışveriş Ortalamanın Üzerinde Oldu
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında CHP’nin başlattığı boykot, 2 Nisan’dan genel para harcamama hareketine dönüşmüştü.
Boykotun ne kadar etkili olduğu tartışılırken, Anadolu Ajansı abonelerine 2 Nisan’da kartlı alışverişin arttığına dair haber geçti.
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Anadolu Ajansı’nın muhabirinin araştırmasına göre, 2 Nisan boykotunda kartlı alışverişte artış yaşandı.
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Bir önceki çarşamba gününe göre alışveriş rakamları artmış!
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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