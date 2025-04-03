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Bir İçerik Üreticisi Alışveriş Boykotunu Bozmamak İçin Komşularla Takas Yapma Fikrini Parodileştirdi

Bir İçerik Üreticisi Alışveriş Boykotunu Bozmamak İçin Komşularla Takas Yapma Fikrini Parodileştirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.04.2025 - 08:59 Son Güncelleme: 03.04.2025 - 09:14

Geçtiğimiz gün 2 Nisan için boykot çağrısı yapılmasıyla birlikte sosyal medyada da etkilerini gördük. Twitter, Instagram, TikTok boykot içerikleriyle çalkalandı. Kimi desteğini paylaştı, kimi işi mizaha vurdu. @eozc adlı içerik üreticisi de boykot için çektiği parodi videosuyla viral oldu. Alışveriş yapmamak için komşularla takas yapma fikrini canlandıran içerik üreticisi güldürdü. Gelin detaylara geçelim.

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İşte detaylar 👇

2 Nisan’da alışveriş yapmamak adına yapılan boykot çağrısı karşısında destek için dükkanlarını kapatan işletmeler oldu.

2 Nisan’da alışveriş yapmamak adına yapılan boykot çağrısı karşısında destek için dükkanlarını kapatan işletmeler oldu.

İşletmecilerin bu desteğine ek olarak, AVM’lerin ve sokakların normal günlere kıyasla daha sakin olduğu da görüldü. Ekmek bile almadığını röportajlarda dile getirenler oldu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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