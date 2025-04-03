Bir İçerik Üreticisi Alışveriş Boykotunu Bozmamak İçin Komşularla Takas Yapma Fikrini Parodileştirdi
Bir İçerik Üreticisi Alışveriş Boykotunu Bozmamak İçin Komşularla Takas Yapma Fikrini Parodileştirdi
Geçtiğimiz gün 2 Nisan için boykot çağrısı yapılmasıyla birlikte sosyal medyada da etkilerini gördük. Twitter, Instagram, TikTok boykot içerikleriyle çalkalandı. Kimi desteğini paylaştı, kimi işi mizaha vurdu. @eozc adlı içerik üreticisi de boykot için çektiği parodi videosuyla viral oldu. Alışveriş yapmamak için komşularla takas yapma fikrini canlandıran içerik üreticisi güldürdü. Gelin detaylara geçelim.
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2 Nisan’da alışveriş yapmamak adına yapılan boykot çağrısı karşısında destek için dükkanlarını kapatan işletmeler oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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