Geçtiğimiz gün 2 Nisan için boykot çağrısı yapılmasıyla birlikte sosyal medyada da etkilerini gördük. Twitter, Instagram, TikTok boykot içerikleriyle çalkalandı. Kimi desteğini paylaştı, kimi işi mizaha vurdu. @eozc adlı içerik üreticisi de boykot için çektiği parodi videosuyla viral oldu. Alışveriş yapmamak için komşularla takas yapma fikrini canlandıran içerik üreticisi güldürdü. Gelin detaylara geçelim.