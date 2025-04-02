Özel’in firma ve markalara yönelik başlattığı boykot üniversite öğrencileri tarafından ileri bir boyuta taşındı. 2 Nisan’da genel boykot ilan edildi. Türkiye’nin dört bir yanından öğrenciler bayram sonrası tüketime bir günlük ara verileceğini açıkladı. Öğrenciler, 'Ekonomik gücümüzü kullanıyoruz ve bir günlük ekonomik boykot yapıyoruz' ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel de bu boykota katılım çağrısı yaptı. Özel, 1 Nisan 2025 akşamı boykota çağrı görseliyle birlikte X hesabından şu paylaşımı yaptı: