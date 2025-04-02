2 Nisan Boykotunun Ekonomiye Etkisi Nasıl Olur?
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ardından tutuklanmasıyla birlikte ülke genelinde boykot çağrıları yükseldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Mart Pazartesi günü boykot edilecek markaları açıklamış, vatandaşlar tarafından da büyük destek gelmişti.
2 Nisan’da ise genel boykot kararı alındı. “Tüketimi durduruyoruz” çağrısıyla birlikte ülke genelinde yüzlerce dükkan kapılarını açmayacağını ve satış yapmayacağını duyurdu. Vatandaşlar ise alışveriş yapmayacaklarını belirterek boykota desteklerini sosyal medyadan paylaştı.
Peki 2 Nisan boykotunun ekonomiye etkisi nasıl olur? Bu sorunun yanıtını Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu BBC Türkçe’ye verdi.
İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP tarafından pek çok markaya boykot başlatıldı.
Üniversite öğrencileri 2 Nisan boykotunu başlattı. Özgür Özel bu görselle boykot çağrısı yaptı, “Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum” dedi 👇
Instagram'da "Sen de ekle" çıkartmasıyla yapılan boykot çağrısı 1 milyona yakın paylaşım aldı.
Peki, 2 Nisan boykotunun ekonomiye etkisi nasıl olur?
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