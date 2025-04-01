2 Nisan'da Neden Boykot Yapılıyor? Tüketimi Durdurmak ve Ekonomik Boykot Nedir?
2 Nisan'da Neden Boykot Yapılıyor? Tüketimi Durdurmak ve Ekonomik Boykot Nedir?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart günü gözaltına alınması ve ardından tutuklanması ile başlayan protesto ve boykotlar gündemde yerini alırken, gençlerden gelen 2 Nisan’da “Tüketimi durduruyoruz” çağrısı dikkatleri üzerine çekti. Birçok ünlünün de desteğini açıkladığı ekonomik boykotun amacı ise merak edildi.
Peki, 2 Nisan tüketimi durdurma boykotunun nedeni nedir? Ekonomik boykot neden yapılıyor?
İşte, detaylar…
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İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve tutuklanmasına tepki olarak okullarda başlattıkları ders boykotlarıyla gençler Türkiye’nin gündemine oturdu.
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2 Nisan Tüketimi Durdurma Boykotu Neden Yapılıyor?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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