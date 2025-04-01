2 Nisan'da Neden Boykot Yapılıyor? Tüketimi Durdurmak ve Ekonomik Boykot Nedir?

Protestolar sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de Saraçhane konuşmalarında açıkladığı boykot listeleri, toplumda ses getirdi. Katılımın hızla arttığı boykotlar sürerken sosyal medyada gençler tarafından başlatılan '2 Nisan günü tüketimi durdur' çağrısına da pek çok ünlü isimden destek geldi.

Siyasilerin ve ünlü isimlerin arasında çağrıya karşı çıkanlar da olurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in paylaşımı ile CHP'den de destek geldi. Özel X üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum. Millet, devletin gerçek sahibidir.' ifadelerine yer verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise sosyal medya ve geleneksel medya üzerinden yapılan boykot çağrılarına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Peki, 2 Nisan'da tüketimi durdurma boykotu neden yapılıyor? Etkisi ne olacak?