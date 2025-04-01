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2 Nisan'da Neden Boykot Yapılıyor? Tüketimi Durdurmak ve Ekonomik Boykot Nedir?

2 Nisan'da Neden Boykot Yapılıyor? Tüketimi Durdurmak ve Ekonomik Boykot Nedir?

Ekrem İmamoğlu İBB Boykot
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.04.2025 - 01:03

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart günü gözaltına alınması ve ardından tutuklanması ile başlayan protesto ve boykotlar gündemde yerini alırken, gençlerden gelen 2 Nisan’da “Tüketimi durduruyoruz” çağrısı dikkatleri üzerine çekti. Birçok ünlünün de desteğini açıkladığı ekonomik boykotun amacı ise merak edildi. 

Peki, 2 Nisan tüketimi durdurma boykotunun nedeni nedir? Ekonomik boykot neden yapılıyor? 

İşte, detaylar…

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İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve tutuklanmasına tepki olarak okullarda başlattıkları ders boykotlarıyla gençler Türkiye’nin gündemine oturdu.

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve tutuklanmasına tepki olarak okullarda başlattıkları ders boykotlarıyla gençler Türkiye’nin gündemine oturdu.

Protestolar sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de Saraçhane konuşmalarında açıkladığı boykot listeleri, toplumda ses getirdi. Katılımın hızla arttığı boykotlar sürerken sosyal medyada gençler tarafından başlatılan '2 Nisan günü tüketimi durdur' çağrısına da pek çok ünlü isimden destek geldi. 

Siyasilerin ve ünlü isimlerin arasında çağrıya karşı çıkanlar da olurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in paylaşımı ile CHP'den de destek geldi. Özel X üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum. Millet, devletin gerçek sahibidir.' ifadelerine yer verdi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise sosyal medya ve geleneksel medya üzerinden yapılan boykot çağrılarına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.  

Peki, 2 Nisan'da tüketimi durdurma boykotu neden yapılıyor? Etkisi ne olacak?

2 Nisan Tüketimi Durdurma Boykotu Neden Yapılıyor?

2 Nisan Tüketimi Durdurma Boykotu Neden Yapılıyor?

Boğaziçi Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne, ODTÜ'den Galatasaray Üniversitesi'ne pek çok üniversiteden öğrencilerin katıldığı 2 Nisan'da yapılacak ekonomik boykot, 'Ekonomik gücümüzü kullanıyor, bayram sonrası tüketime bir günlük ara veriyoruz' diyerek başladı. 

Gençler, 2 Nisan'da bir günlüğüne tüketimi durdurarak toplumun ekonomik gücünü ortaya koymayı ve tutuklu bulunan üniversite öğrencileri için seslerini duyurmayı hedefliyorlar. Bayramı ailelerinden ayrı geçiren 301 öğrenci için #2nisantüketimboykotu yapılıyor. 

Peki, Ekonomik Boykot Nedir? Neden Yapılır? 

Bireylerin genellikle geniş bir kamuoyu desteği ile başlattıkları boykotlar; siyasi, ekonomik, etik, kültürel, rekabetsel veya çevresel hassasiyetler çerçevesinde yapılır. Belirli markalar ya da ürünlerin mal ve hizmet alımının durdurulması ile yapılan ekonomik boykotlar, ekonomik baskı ile değişimi sağlamayı amaçlar.

Boykotların etkili olması için ise çoğu zaman geniş bir kitleye yayılması ve katılımın yaygın olması gerekir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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