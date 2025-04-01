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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Boykot Çağrılarına Soruşturma Başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Boykot Çağrılarına Soruşturma Başlattı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.04.2025 - 20:58 Son Güncelleme: 01.04.2025 - 21:11

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada ve geleneksel medyada yer alan boykot çağrılarına ilişkin soruşturma başlattı. 

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Başsavcılık tarafından, boykot çağrılarına ilişkin 'Nefret ve Ayrımcılık' ile 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçlamalarıyla re'sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılık tarafından, boykot çağrılarına ilişkin 'Nefret ve Ayrımcılık' ile 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçlamalarıyla re'sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bağımsız gazeteci Rojda Altintaş ve Dilek Yaman Demir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya ilişkin haberleri sosyal medya üzerinden duyuran isimlerden oldu.

Bağımsız gazeteci Rojda Altintaş ve Dilek Yaman Demir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya ilişkin haberleri sosyal medya üzerinden duyuran isimlerden oldu.
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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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