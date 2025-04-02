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2 Nisan'da Boykot Yaparken Güldürmeyi de İhmal Etmeyen X Kullanıcılarının Mizahi Paylaşımları

2 Nisan'da Boykot Yaparken Güldürmeyi de İhmal Etmeyen X Kullanıcılarının Mizahi Paylaşımları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.04.2025 - 21:16

Boykotun yapıldığı bir günde herkesin sessizleşeceğini düşünüyorsanız, X kullanıcılarını pek tanımıyorsunuz demektir. 2 Nisan’da sosyal medya dayanışması ciddi şekilde hissedilse de mizah yine geri planda kalmadı. Timeline’ı açanlar hem gündeme dair net mesajlar gördü hem de kahkahalarını tutamadı. Çünkü X halkı, en ciddi anlarda bile yaratıcı kelime oyunlarını, göndermeleri ve absürt mizahı konuşturmayı iyi biliyor. Gelin, 2 Nisan’ın en komik boykot paylaşımlarına beraber bakalım...

İyi eğlenceler!

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Herkes iyi alıştı valla!

😂👇🏻

Sende yine 10 lira varmış...

Sende yine 10 lira varmış...
twitter.com

😂👇🏻

😂👇🏻
twitter.com

Kediler yine her alanda bildiğiniz gibi... Masa onların!

Kediler yine her alanda bildiğiniz gibi... Masa onların!
twitter.com
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Yakında tüm Türkiye olacak gibi.

Yakında tüm Türkiye olacak gibi.
twitter.com

😂👇🏻

😂👇🏻
twitter.com

Bugün takas yapan yapana! Ülke iyice Metin 2 pazar alanına döndü.

Bugün takas yapan yapana! Ülke iyice Metin 2 pazar alanına döndü.
twitter.com

Boykotu tersten uygulayanlar da oldu tabii.

Boykotu tersten uygulayanlar da oldu tabii.
twitter.com

😂👇🏻

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👇🏻

👇🏻
twitter.com

Kendisi bile bunu tahmin edemezdi bence.

Kendisi bile bunu tahmin edemezdi bence.
twitter.com

Kapanışımıza da bu çiftimizle yapalım! 😂

Kapanışımıza da bu çiftimizle yapalım! 😂
twitter.com

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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