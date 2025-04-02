Boykotun yapıldığı bir günde herkesin sessizleşeceğini düşünüyorsanız, X kullanıcılarını pek tanımıyorsunuz demektir. 2 Nisan’da sosyal medya dayanışması ciddi şekilde hissedilse de mizah yine geri planda kalmadı. Timeline’ı açanlar hem gündeme dair net mesajlar gördü hem de kahkahalarını tutamadı. Çünkü X halkı, en ciddi anlarda bile yaratıcı kelime oyunlarını, göndermeleri ve absürt mizahı konuşturmayı iyi biliyor. Gelin, 2 Nisan’ın en komik boykot paylaşımlarına beraber bakalım...

İyi eğlenceler!