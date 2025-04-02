2 Nisan'da Boykot Yaparken Güldürmeyi de İhmal Etmeyen X Kullanıcılarının Mizahi Paylaşımları
2 Nisan'da Boykot Yaparken Güldürmeyi de İhmal Etmeyen X Kullanıcılarının Mizahi Paylaşımları
Boykotun yapıldığı bir günde herkesin sessizleşeceğini düşünüyorsanız, X kullanıcılarını pek tanımıyorsunuz demektir. 2 Nisan’da sosyal medya dayanışması ciddi şekilde hissedilse de mizah yine geri planda kalmadı. Timeline’ı açanlar hem gündeme dair net mesajlar gördü hem de kahkahalarını tutamadı. Çünkü X halkı, en ciddi anlarda bile yaratıcı kelime oyunlarını, göndermeleri ve absürt mizahı konuşturmayı iyi biliyor. Gelin, 2 Nisan’ın en komik boykot paylaşımlarına beraber bakalım...
İyi eğlenceler!
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Sende yine 10 lira varmış...
😂👇🏻
Kediler yine her alanda bildiğiniz gibi... Masa onların!
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Yakında tüm Türkiye olacak gibi.
😂👇🏻
Bugün takas yapan yapana! Ülke iyice Metin 2 pazar alanına döndü.
Boykotu tersten uygulayanlar da oldu tabii.
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Kendisi bile bunu tahmin edemezdi bence.
Kapanışımıza da bu çiftimizle yapalım! 😂
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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