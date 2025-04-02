Instagram hesabından “Ekonomik gücümüzü kullanıyor, 2 Nisan’da satın alım yapmıyoruz” diyerek bir görsel paylaşan Aybüke Pusat, tüketim boykotuna destek verdi. Ancak bu paylaşımını kısa sürede sildi. TRT dizisinde oynayan bir ismin böyle bir çağrıda bulunması sosyal medyada gündem oldu.

Bazı kullanıcılar Pusat’ın bu davranışını cesur olarak nitelendirirken, bazı kesimler ise oyuncunun TRT yapımında yer almasının bu çağrıyla çeliştiğini savundu. Sonrasında hem TRT’ye yakın medya kuruluşlarında hem de sosyal medyada Aybüke Pusat’a yönelik tepkiler arttı.