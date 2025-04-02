Aybüke Pusat’ın Setten Arkadaşı Olduğunu Söyleyen X Kullanıcısı Ünlü İsimleri Trolledi
Aybüke Pusat’ın Setten Arkadaşı Olduğunu Söyleyen X Kullanıcısı Ünlü İsimleri Trolledi
Ünlü oyuncu Aybüke Pusat’ın TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisinden çıkarılması gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada yaşanan bu gelişmenin ardından birçok kullanıcı hem destek verdi hem de yorum yaptı. Ancak bu paylaşımlar arasında öyle biri vardı ki ciddi zannedildi ve ekranlara taşındı. Gerçek sanan kişiler arasında Özlem Gürses, Ezel Akay ve Tele 1 sunucusu Evren Özalkuş da vardı! Gelin bakalım...
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Her şey Aybüke Pusat’ın 2 Nisan boykot çağrısıyla başladı.
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Bu tepkilerden biri de zaman zaman troll paylaşımlarıyla gündem olan @mertpostif adlı kullanıcıdan geldi.
@mertpostif adlı kullanıcıdan "genç bir oyuncu" olarak bahseden Özlem Gürses, sosyal medyanın diline düştü haliyle! Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz 👇🏻
Tabii ki tek inanan Özlem Gürses olmadı, pek çok kişi var diyebiliriz!
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Tepkiler ise şöyle 👇🏻
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Bazı kullanıcılar da mizahı devam ettirdi 😂👇🏻
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😂👇🏻
Ne yalan söyleyelim güzel troll! Hepimizin yüzü bu gergin zamanlarda az da olsa gülmüş oldu 😂
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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