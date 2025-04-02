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Aybüke Pusat’ın Setten Arkadaşı Olduğunu Söyleyen X Kullanıcısı Ünlü İsimleri Trolledi

Aybüke Pusat’ın Setten Arkadaşı Olduğunu Söyleyen X Kullanıcısı Ünlü İsimleri Trolledi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.04.2025 - 18:55

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat’ın TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisinden çıkarılması gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada yaşanan bu gelişmenin ardından birçok kullanıcı hem destek verdi hem de yorum yaptı. Ancak bu paylaşımlar arasında öyle biri vardı ki ciddi zannedildi ve ekranlara taşındı. Gerçek sanan kişiler arasında Özlem Gürses, Ezel Akay ve Tele 1 sunucusu Evren Özalkuş da vardı! Gelin bakalım...

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Her şey Aybüke Pusat’ın 2 Nisan boykot çağrısıyla başladı.

Her şey Aybüke Pusat’ın 2 Nisan boykot çağrısıyla başladı.

Instagram hesabından “Ekonomik gücümüzü kullanıyor, 2 Nisan’da satın alım yapmıyoruz” diyerek bir görsel paylaşan Aybüke Pusat, tüketim boykotuna destek verdi. Ancak bu paylaşımını kısa sürede sildi. TRT dizisinde oynayan bir ismin böyle bir çağrıda bulunması sosyal medyada gündem oldu. 

Bazı kullanıcılar Pusat’ın bu davranışını cesur olarak nitelendirirken, bazı kesimler ise oyuncunun TRT yapımında yer almasının bu çağrıyla çeliştiğini savundu. Sonrasında hem TRT’ye yakın medya kuruluşlarında hem de sosyal medyada Aybüke Pusat’a yönelik tepkiler arttı.

Bu tepkilerden biri de zaman zaman troll paylaşımlarıyla gündem olan @mertpostif adlı kullanıcıdan geldi.

Bu tepkilerden biri de zaman zaman troll paylaşımlarıyla gündem olan @mertpostif adlı kullanıcıdan geldi.
twitter.com

Ancak iş öyle bir noktaya geldi ki pek çok kullanıcı, bu paylaşımı gerçek sandı.

@mertpostif adlı kullanıcıdan "genç bir oyuncu" olarak bahseden Özlem Gürses, sosyal medyanın diline düştü haliyle! Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz 👇🏻

Tabii ki tek inanan Özlem Gürses olmadı, pek çok kişi var diyebiliriz!

Tabii ki tek inanan Özlem Gürses olmadı, pek çok kişi var diyebiliriz!
twitter.com

Tele 1 sunucusu Evren Özalkuş da canlı yayında kullanıcıdan "oyuncu" diye bahsedince olanlar oldu!

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Tepkiler ise şöyle 👇🏻

Tepkiler ise şöyle 👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Bazı kullanıcılar da mizahı devam ettirdi 😂👇🏻

Bazı kullanıcılar da mizahı devam ettirdi 😂👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
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👇🏻

👇🏻
twitter.com

😂👇🏻

😂👇🏻
twitter.com

Ne yalan söyleyelim güzel troll! Hepimizin yüzü bu gergin zamanlarda az da olsa gülmüş oldu 😂

Ne yalan söyleyelim güzel troll! Hepimizin yüzü bu gergin zamanlarda az da olsa gülmüş oldu 😂
twitter.com

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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