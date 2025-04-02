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Boykotçu Fatih'ten 2 Nisan Şakalarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Boykotçu Fatih'ten 2 Nisan Şakalarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.04.2025 - 17:46

Twitter'da yapılan komik paylaşımlar Instagram'dan TikTok'a tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Çarşamba günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım en çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 😇

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Boykot çağrısında bulunanlara soruşturma açılmasıyla mizahın yönü değişmişti.

Boykot çağrısında bulunanlara soruşturma açılmasıyla mizahın yönü değişmişti.
twitter.com

Yine gerçek kurgu birbirine girdi.

Yine gerçek kurgu birbirine girdi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

24 saat içinde gerçekleşen öngörü...

24 saat içinde gerçekleşen öngörü...
twitter.com
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Gündemin ağırlığı malumunuz.

Gündemin ağırlığı malumunuz.
twitter.com

Meşhur hikayeyi bilen bilir.

Meşhur hikayeyi bilen bilir.
twitter.com

Çözüm bitmez.

Çözüm bitmez.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Sanat dünyasından tepkiler devam ediyor.

Sanat dünyasından tepkiler devam ediyor.
twitter.com
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twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com

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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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