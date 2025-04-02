Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Ramazan bitti, bayram bitti...Geriye kalan ise yemeklerle ilgili komik paylaşımlar oldu! 'Nasıl yani?' dediğinizi duyar gibiyiz. Burada yemekler, sadece karnımızı doyurmakla kalmıyor. Mizaha olan açlığımızı da doyuruyor. Her hafta, kullanıcıların yemeklerle ilgili komik paylaşımlarını derliyor ve sizleri de bu mizahi yolculuğa davet ediyoruz.

Hazırsanız, başlıyoruz!