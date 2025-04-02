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Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.04.2025 - 10:37

Ramazan bitti, bayram bitti...Geriye kalan ise yemeklerle ilgili komik paylaşımlar oldu! 'Nasıl yani?' dediğinizi duyar gibiyiz. Burada yemekler, sadece karnımızı doyurmakla kalmıyor. Mizaha olan açlığımızı da doyuruyor. Her hafta, kullanıcıların yemeklerle ilgili komik paylaşımlarını derliyor ve sizleri de bu mizahi yolculuğa davet ediyoruz.

Hazırsanız, başlıyoruz!

Bilin bilir, boğazdan bir lokma dahi geçmez.

Bilin bilir, boğazdan bir lokma dahi geçmez.
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Su böreği 🥹

Su böreği 🥹
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Sadece bir fikir.

Sadece bir fikir.
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"Ver birer tane içelim" mi?

"Ver birer tane içelim" mi?
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Şu görüntüyü ülkenin girişine asabilir miyiz?

Şu görüntüyü ülkenin girişine asabilir miyiz?
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Üç de kesmeyebilir.

Üç de kesmeyebilir.
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Kokusu burnumuza kadar geldi.

Kokusu burnumuza kadar geldi.
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Başka bir tabakta olsa aynı tadı vermez mesela.

Başka bir tabakta olsa aynı tadı vermez mesela.
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"Erkek kardeş terörü"

"Erkek kardeş terörü"
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Siz de aynısını ona sorabilirsiniz ;)

Önemli işim: Çay

Önemli işim: Çay
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Sıkı bir diyet şart

Sıkı bir diyet şart
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Yarın gidip deneyin!

Yarın gidip deneyin!
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Dayanın, çok az kaldı!

Dayanın, çok az kaldı!
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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