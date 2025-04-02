Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Ramazan bitti, bayram bitti...Geriye kalan ise yemeklerle ilgili komik paylaşımlar oldu! 'Nasıl yani?' dediğinizi duyar gibiyiz. Burada yemekler, sadece karnımızı doyurmakla kalmıyor. Mizaha olan açlığımızı da doyuruyor. Her hafta, kullanıcıların yemeklerle ilgili komik paylaşımlarını derliyor ve sizleri de bu mizahi yolculuğa davet ediyoruz.
Hazırsanız, başlıyoruz!
Bilin bilir, boğazdan bir lokma dahi geçmez.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Su böreği 🥹
Sadece bir fikir.
"Ver birer tane içelim" mi?
Şu görüntüyü ülkenin girişine asabilir miyiz?
Üç de kesmeyebilir.
Kokusu burnumuza kadar geldi.
Başka bir tabakta olsa aynı tadı vermez mesela.
"Erkek kardeş terörü"
Siz de aynısını ona sorabilirsiniz ;)
Önemli işim: Çay
Sıkı bir diyet şart
Yarın gidip deneyin!
Dayanın, çok az kaldı!
Güncel durumumuz ektedir;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın