onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Bayramı Goygoyla Karşılayan Sosyal Medya Ahalisinin Güldüren Paylaşımları

Bayramı Goygoyla Karşılayan Sosyal Medya Ahalisinin Güldüren Paylaşımları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
30.03.2025 - 13:30

Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başladı. Her zaman olduğu gibi, sosyal medya goygoyları da buna göre şekillendi. Bayram namazından tutun da bayramda paylaşılan yeğenlere, bayram şekerlerinden harçlıklara birçok konu mizah malzemesi oldu. 

Gelin, bayramla ilgili mizahi paylaşımlara bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Anlamak istediğimiz başka şeyler de var.

Anlamak istediğimiz başka şeyler de var.
twitter.com

"Kimsede bayram heyecanı yok."

"Kimsede bayram heyecanı yok."
twitter.com

Bakışlara bakar mısınız? 🥹

Bakışlara bakar mısınız? 🥹
twitter.com

Bunu diyebilenler var mı?

Bunu diyebilenler var mı?
twitter.com

Tatlıların acısı bir şekilde çıkacak.

Tatlıların acısı bir şekilde çıkacak.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu aşk değil de ne?

Bu aşk değil de ne?
twitter.com

Herkesin yeğeni kendine!

Herkesin yeğeni kendine!
twitter.com

👇🏻

Babalar, babalarımız...

👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Artık şeker ve harçlık veren o kişisindir.

Dünyanın en iyi sosyoloğu Oğuzhan Alpdoğan'dan da video gecikmedi!

Dünyanın en iyi sosyoloğu Oğuzhan Alpdoğan'dan da video gecikmedi!
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın