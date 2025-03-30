Bayramı Goygoyla Karşılayan Sosyal Medya Ahalisinin Güldüren Paylaşımları
Bayramı Goygoyla Karşılayan Sosyal Medya Ahalisinin Güldüren Paylaşımları
Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başladı. Her zaman olduğu gibi, sosyal medya goygoyları da buna göre şekillendi. Bayram namazından tutun da bayramda paylaşılan yeğenlere, bayram şekerlerinden harçlıklara birçok konu mizah malzemesi oldu.
Gelin, bayramla ilgili mizahi paylaşımlara bakalım!
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Anlamak istediğimiz başka şeyler de var.
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"Kimsede bayram heyecanı yok."
Bakışlara bakar mısınız? 🥹
Bunu diyebilenler var mı?
Tatlıların acısı bir şekilde çıkacak.
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Bu aşk değil de ne?
Herkesin yeğeni kendine!
👇🏻
Babalar, babalarımız...
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Artık şeker ve harçlık veren o kişisindir.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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