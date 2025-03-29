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Mahmut Tanal Esprilerinden Yasemin Kay Allen'in Huriliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Mahmut Tanal Esprilerinden Yasemin Kay Allen'in Huriliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.03.2025 - 18:00

En sevilen içeriklerimizden son 24 saatin viral tweetleriyle karşınızdayız. Mizahşörlerin favori uygulaması Twitter'da bu sıralar ülke gündeminden dolayı espriler siyasi yönde. Bakalım Twitter kullanıcıları bugün neleri mizahlarına alet etmiş, etkileşimleri toplamış? 

İyi eğlenceler!

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Hazırsanız başlayalım!

Hazırsanız başlayalım!
twitter.com

Mahmut Tanal goygoyu bitmiyor 👇

👇

👇
twitter.com

Sizlere soralım 👇

Sizlere soralım 👇
twitter.com

Baya kalori yaktırır gibi 👇

Baya kalori yaktırır gibi 👇
twitter.com
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Mantıklı 👇

Mantıklı 👇
twitter.com

Favori salatamız... 👇

Yarın görüşmek üzere 👋

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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