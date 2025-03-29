Mahmut Tanal Esprilerinden Yasemin Kay Allen'in Huriliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Mahmut Tanal Esprilerinden Yasemin Kay Allen'in Huriliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
En sevilen içeriklerimizden son 24 saatin viral tweetleriyle karşınızdayız. Mizahşörlerin favori uygulaması Twitter'da bu sıralar ülke gündeminden dolayı espriler siyasi yönde. Bakalım Twitter kullanıcıları bugün neleri mizahlarına alet etmiş, etkileşimleri toplamış?
İyi eğlenceler!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hazırsanız başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Sizlere soralım 👇
Baya kalori yaktırır gibi 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mantıklı 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın