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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.03.2025 - 17:11

Geçtiğimiz hafta alışamadığımız ismi X olan Twitter'da eğlenceli paylaşımlar gördük. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım geçtiğimiz hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Prensiplerinden vazgeçmeyenlerle başlayalım!

Prensiplerinden vazgeçmeyenlerle başlayalım!
twitter.com

Öyle bir hafta yaşandı ki...

Öyle bir hafta yaşandı ki...
twitter.com

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👇
twitter.com

O da vardır.

O da vardır.
twitter.com

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👇
twitter.com
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Öncü Parti

Öncü Parti
twitter.com

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👇
twitter.com

İşin bir de futbol kısmı var.

İşin bir de futbol kısmı var.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Mazbatayı da vermemişlerdi.

Mazbatayı da vermemişlerdi.
twitter.com
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Talihsiz bir dua olmuş.

Talihsiz bir dua olmuş.
twitter.com

👇

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twitter.com

👇

👇
twitter.com

Videoyu hatırlayanlar?

Videoyu hatırlayanlar?
twitter.com

Biraz da Tanalizm.

Biraz da Tanalizm.
twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

Yavaştan kapatalım!

Yavaştan kapatalım!
twitter.com

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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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