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CHP'nin Yerinde Duramayan Vekili Mahmut Tanal'ı Mizahına Alet Eden Kişiler

CHP'nin Yerinde Duramayan Vekili Mahmut Tanal'ı Mizahına Alet Eden Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.03.2025 - 11:37

Ekrem İmamoğlu'na destek için başlayan Saraçhane mitinglerinde Özgür Özel'den sonra en çok konuşulan siyasetçi CHP'li Mahmut Tanal oldu. Saraçhane'de göstericilerin hakkını savunması, polisle aralarına girmesi dikkat çekti. Tabii siyaseti uzun süredir takip edenler için Tanal'ın bu enerjik halleri yeni bir durum değildi ama gençler hastanede yattığı günün akşamı Saraçhane'ye giden Tanal'ı keşfetmiş oldu.

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Sosyal medyada Mahmut Tanal fırtınası esiyor dersek yeridir.

Sosyal medyada Mahmut Tanal fırtınası esiyor dersek yeridir.

Saraçhane mitinglerinde öne çıkan Şanlıurfa milletvekili sürekli alanda. Tabii bu durum takım elbiseli, ağırbaşlı tavırlı, diplomatik hareket eden siyasetçi figüründen oldukça uzak olduğu için gençler arasında ilgi çekti.

Ve bir Tanalizm akımı başladı.

Ve bir Tanalizm akımı başladı.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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