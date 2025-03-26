CHP'nin Yerinde Duramayan Vekili Mahmut Tanal'ı Mizahına Alet Eden Kişiler
CHP'nin Yerinde Duramayan Vekili Mahmut Tanal'ı Mizahına Alet Eden Kişiler
Ekrem İmamoğlu'na destek için başlayan Saraçhane mitinglerinde Özgür Özel'den sonra en çok konuşulan siyasetçi CHP'li Mahmut Tanal oldu. Saraçhane'de göstericilerin hakkını savunması, polisle aralarına girmesi dikkat çekti. Tabii siyaseti uzun süredir takip edenler için Tanal'ın bu enerjik halleri yeni bir durum değildi ama gençler hastanede yattığı günün akşamı Saraçhane'ye giden Tanal'ı keşfetmiş oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada Mahmut Tanal fırtınası esiyor dersek yeridir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ve bir Tanalizm akımı başladı.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın