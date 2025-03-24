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Ekrem İmamoğlu'na Destek Buluşmalarından Çıkıp Viral Olan Pankartlar

Ekrem İmamoğlu'na Destek Buluşmalarından Çıkıp Viral Olan Pankartlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.03.2025 - 23:11

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı ve tutuklanma kararlarının ardından başta üniversite öğrencileri olmak üzere pek çok kişi protestolara katılıyor. Protestolarda açılan pankartlar ise gerek verdikleri mesajlar gerek sosyal medya diline uygun olması gerek ironik sözleriyle ilgi çekiyor. Pankartların ilgi çekmesiyle her geçen gün daha yaratıcı işler ortaya çıkıyor. Bakalım neler olmuş?

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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