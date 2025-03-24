Ekrem İmamoğlu'na Destek Buluşmalarından Çıkıp Viral Olan Pankartlar
Ekrem İmamoğlu'na Destek Buluşmalarından Çıkıp Viral Olan Pankartlar
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı ve tutuklanma kararlarının ardından başta üniversite öğrencileri olmak üzere pek çok kişi protestolara katılıyor. Protestolarda açılan pankartlar ise gerek verdikleri mesajlar gerek sosyal medya diline uygun olması gerek ironik sözleriyle ilgi çekiyor. Pankartların ilgi çekmesiyle her geçen gün daha yaratıcı işler ortaya çıkıyor. Bakalım neler olmuş?
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Muharrem İnce'nin Ankara'ya gelmesi olay oldu.
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Tabelalar geldi.
Bir mesaj var...
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Farklı gruplar da var.
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Siyasi mesajlar da var...
Instagram gönderilerine de gönderme vardı.
Biraz da klonlar
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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