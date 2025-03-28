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Gözaltına Alınma Döngüsünden Yazlık Kıyafet Fiyatlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Gözaltına Alınma Döngüsünden Yazlık Kıyafet Fiyatlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.03.2025 - 18:20

Twitter'da yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Cuma günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım haftayı kapamaya hazırlandığımız bu günün son 24 saatinde en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Dark dizisi mi bu?

Dark dizisi mi bu?
twitter.com

Zamanın ötesinde bir paylaşım

Zamanın ötesinde bir paylaşım
twitter.com

Bir tane zamanının ötesinde paylaşım daha...

Bir tane zamanının ötesinde paylaşım daha...
twitter.com

Ve sonuç 🎓

Ve sonuç 🎓
twitter.com

Başarısız bir deneme...

Başarısız bir deneme...
twitter.com
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Ya çekiniyorsa?

Ya çekiniyorsa?
twitter.com

🤔

🤔
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Her şey mümkün.

Her şey mümkün.
twitter.com
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👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Kapatıyoruz!

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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