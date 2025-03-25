Geniş Aile'nin Ulvi'si Bülent Çolak, Protesto Gösterilerine Katılınca Ortalık Şenlendi

Bir zamanların en çok izlenen dizilerinden Geniş Aile'de Ulvi karakterini canlandıran Bülent Çolak, bir dönem farklı film ve dizi projeleriyle dikkat çekiyordu. Son 5-6 gündür gündemin oldukça yoğun olması, sanat camiasını da etkiledi. Etkilenen isimlerden biri de başarılı oyuncu Bülent Çolak oldu.

Çolak, protesto gösterilerine katılarak diğer vatandaşlar gibi adalet arayışına girdi. Ayrıca başka bir kullanıcısının oyuncuyla karşılaşması, sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte detaylar...