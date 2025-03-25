Geniş Aile'nin Ulvi'si Bülent Çolak, Protesto Gösterilerine Katılınca Ortalık Şenlendi
Geniş Aile'nin Ulvi'si Bülent Çolak, Protesto Gösterilerine Katılınca Ortalık Şenlendi
Bir zamanların en çok izlenen dizilerinden Geniş Aile'de Ulvi karakterini canlandıran Bülent Çolak, bir dönem farklı film ve dizi projeleriyle dikkat çekiyordu. Son 5-6 gündür gündemin oldukça yoğun olması, sanat camiasını da etkiledi. Etkilenen isimlerden biri de başarılı oyuncu Bülent Çolak oldu.
Çolak, protesto gösterilerine katılarak diğer vatandaşlar gibi adalet arayışına girdi. Ayrıca başka bir kullanıcısının oyuncuyla karşılaşması, sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte detaylar...
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik protestolar, altıncı günde de devam ediyor.
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Protestoya katılan isimlerden bir tanesi de Geniş Aile'nin Ulvi'si ünlü oyuncu Bülent Çolak'tı.
Hal böyle olunca ortam şenlendi, sosyal medya kullanıcıları yorumlarını esirgemedi.
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Biz Bülent Çolak'ı sadece Ulvi olarak biliyoruz ama...
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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