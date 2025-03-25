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Geniş Aile'nin Ulvi'si Bülent Çolak, Protesto Gösterilerine Katılınca Ortalık Şenlendi

Geniş Aile'nin Ulvi'si Bülent Çolak, Protesto Gösterilerine Katılınca Ortalık Şenlendi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.03.2025 - 19:31

Bir zamanların en çok izlenen dizilerinden Geniş Aile'de Ulvi karakterini canlandıran Bülent Çolak, bir dönem farklı film ve dizi projeleriyle dikkat çekiyordu. Son 5-6 gündür gündemin oldukça yoğun olması, sanat camiasını da etkiledi. Etkilenen isimlerden biri de başarılı oyuncu Bülent Çolak oldu.

Çolak, protesto gösterilerine katılarak diğer vatandaşlar gibi adalet arayışına girdi. Ayrıca başka bir kullanıcısının oyuncuyla karşılaşması, sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte detaylar...

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik protestolar, altıncı günde de devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik protestolar, altıncı günde de devam ediyor.

Öğrencilerden sanatçılara birçok isim Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmada 'adaletsizlik' olduğunu düşünüyor ve süreci yakından takip ediyor.

Ünlü isimlerin bir kısmı da bu süreçte sosyal medya hesaplarından desteklerini dile getiriyor. Hatta protesto yürüyüşlerine katılanlar da var.

Protestoya katılan isimlerden bir tanesi de Geniş Aile'nin Ulvi'si ünlü oyuncu Bülent Çolak'tı.

Protestoya katılan isimlerden bir tanesi de Geniş Aile'nin Ulvi'si ünlü oyuncu Bülent Çolak'tı.

Bir X kullanıcısının protestolarda Bülent Çolak'a denk gelmesi kısa zamanda viral oldu. Kullanıcı, 'Fazlasıyla yeterli Ulvi' notunu düşerek Geniş Aile dizisine atıfta bulunmayı da ihmal etmedi.

Hal böyle olunca ortam şenlendi, sosyal medya kullanıcıları yorumlarını esirgemedi.

Hal böyle olunca ortam şenlendi, sosyal medya kullanıcıları yorumlarını esirgemedi.
twitter.com

İşte o yorumlardan bazıları...

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Biz Bülent Çolak'ı sadece Ulvi olarak biliyoruz ama...

Biz Bülent Çolak'ı sadece Ulvi olarak biliyoruz ama...

Bülent Çolak, 2019 yılında başrolünde yer aldığı Suç Unsuru filmiyle 30. Ankara Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştı. Bir gün arayla ise 12. Uluslararası Elazığ Çayda Çıra Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülmüştü.

İstanbul doğumlu başarılı oyuncu, 2012 yılında Show TV'de yayımlanan Türk'ün Uzayla İmtihanı dizisinde bilim insanı Acar Dimdik rolüyle hafızalarda yer etmişti. Çolak, bunun gibi birçok başarılı dizi ve film projesine imza atmış bir isim aslında.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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