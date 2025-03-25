Başlarına Gelen Birbirinden İlginç Olaylar Yüzünden Uçuşları Ertelenen Kullanıcılar
Başlarına Gelen Birbirinden İlginç Olaylar Yüzünden Uçuşları Ertelenen Kullanıcılar
Hava koşulları nedeniyle uçuşunuzun iptal edildiğini ya da ertelendiğini deneyimlemişsinizdir. Her ne kadar can sıkıcı bir durum olsa da tabii ki hiçbir şey can sağlığından önemli değil.
Peki en garip 'uçuş ertelenme' anınız neydi? X kullanıcıları başlarına gelen ilginç şeyler yüzünden uçuşlarının ertelendiğini anlattı. Bazıları da epey şaşırtıcıydı!
Gelin, beraber bakalım...
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Kötü hava koşullarından dolayı bazı uçuşların iptal edildiğine şahit olmuşsunuzdur.
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Kullanıcılar anlattı.👇
"Uçuşum neden ertelendi? Çünkü bu bebek kendi şişme yatağında rahatça takılıyor ve uçuş ekibi, bunun güvenlik riski olup olmadığını belirlemek için görüşmeler yapıyor."
"Uçuş ertelendi çünkü pilot, en sonki uçakta gözlüklerini unuttu ve onları almak için oraya gitti"
"Toronto'dan St. John's'a giden uçuşumun, “kargo bölümündeki bir balık olayı” nedeniyle ertelenmesi, gerçekten de oldukça komik aslında."
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"Sadece Belfast'ta, "hava trafik kontrolörü molasında olduğu için" uçuşun ertelenmesi yaşandı. Londra'da böyle şeyleri özlüyorum."
"Pistteki kuğular nedeniyle uçuş ertelendi"
"Gelen uçakta bir yolcunun “çok değerli bir çantasını” unutması nedeniyle gecikme yaşadık. Tabii ki, kapıdan ayrıldık zaten. Bir servis kapısını açıp çantayı teslim etmek ve birkaç ek kontrol yapmak zorunda kaldık."
"Bir kadın, kalkmadan önce biraz fazla içki içmişti. Kaptan da az önce onu bizzat uçaktan çıkarmıştı."
"Uçuş, Çin'den Ibiza'ya doğru havalanan bir roket yüzünden gecikmiş"
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"Dün kuzenim Nijerya'ya dönecekti ama uçuşu gecikti çünkü birini sınır dışı etmişler ve o kişi uçağa dışkılayıp her yere bulaştırmış."
"Çok fazla yakıt doldurulduğu için uçuş ertelendi. Nasıl yani?"
"Pistteki bir çukur nedeniyle uçuş ertelendi"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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