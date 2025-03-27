İyi Enerjiler Tavan Yapıyor: 27 Mart İtibarıyla Hayatında Değişiklik Yapacak Burçlar
İyi Enerjiler Tavan Yapıyor: 27 Mart İtibarıyla Hayatında Değişiklik Yapacak Burçlar
27 Mart itibarıyla evrenin enerjisi bazı burçlar için 180 derece değişecek. Özellikle sosyal çevrede ve iş hayatında bazı iyi değişikliklere gidecek bur burçlar için yepyeni bir dönemin kapıları aralanıyor.
Peki bu perşembe günü itibarıyla en şanslı ve enerjik burçlar hangileri?
Detaylıca anlattık!
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Kova Burcu
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Yengeç Burcu
Akrep Burcu
Yay Burcu
Balık Burcu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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