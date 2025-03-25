Soğuk Algınlığı Sandı, Gerçek Bambaşka Çıktı: İşitme Kaybı Yaşayarak Hayatı Baştan Aşağı Değişen Kadın
Soğuk Algınlığı Sandı, Gerçek Bambaşka Çıktı: İşitme Kaybı Yaşayarak Hayatı Baştan Aşağı Değişen Kadın
Havaların değişmesiyle birlikte farklı hastalık semptomları görebilmemiz mümkün. Özellikle halsizlik ve burun akıntısı, bu semptomların başında geliyor.
Nadia isimli bir kadın da ilk başlarda soğuk algınlığı semptomları göstermeye başladı. İlk başlarda her ne kadar bu durumu ciddiye almasa da bazı testlere ve tahlillere girdi. Sonuçları görünce ise hayatı adeta tepetaklak oldu.
İşte detaylar...
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Son haftalarda ani hava değişimleri birçoğumuzu etkileyebiliyor.
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Nadia isimli 50 yaşındaki bir kadın, ilk başlarda soğuk algınlığı semptomları göstermeye başladı.
Soğuk algınlığı sandığı şey bambaşka çıktı: İç kulağı etkileyen ve işitme ile dengeyi bozan bir iltihaplanma olan Ménière hastalığı teşhisi konulmuştu.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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