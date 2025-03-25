Soğuk Algınlığı Sandı, Gerçek Bambaşka Çıktı: İşitme Kaybı Yaşayarak Hayatı Baştan Aşağı Değişen Kadın

Bu hastalık baş dönmesi nöbetleri ve işitme kaybı ile karakterize ediliyor. Teşhisinden bu yana Nadia şiddetli baş dönmeleri ve işitmesinde hızlı bir gerilemeyle mücadele ediyor.

Bu semptomları hafifletmek için işitme cihazları kullanıyor ve her üç ayda bir steroid enjeksiyonları alıyor. Ancak önünde bir umut ışığı var. İç kulağındaki sıvıyı boşaltarak uzun süreli rahatlama sağlayabilecek bir ameliyat olmayı bekliyor.

“İnsanların işitme cihazı kullanımı konusundaki utanç ve damgalanmadan kurtulmasını sağlamak için elimden geleni yapıyorum. Bu hastalığa ve beraberinde getirdiği her şeye uyum sağlamak zor oldu ama pozitif kalmaya devam edeceğim.”