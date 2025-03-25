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Soğuk Algınlığı Sandı, Gerçek Bambaşka Çıktı: İşitme Kaybı Yaşayarak Hayatı Baştan Aşağı Değişen Kadın

Soğuk Algınlığı Sandı, Gerçek Bambaşka Çıktı: İşitme Kaybı Yaşayarak Hayatı Baştan Aşağı Değişen Kadın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.03.2025 - 22:09

Havaların değişmesiyle birlikte farklı hastalık semptomları görebilmemiz mümkün. Özellikle halsizlik ve burun akıntısı, bu semptomların başında geliyor.

Nadia isimli bir kadın da ilk başlarda soğuk algınlığı semptomları göstermeye başladı. İlk başlarda her ne kadar bu durumu ciddiye almasa da bazı testlere ve tahlillere girdi. Sonuçları görünce ise hayatı adeta tepetaklak oldu.

İşte detaylar...

Önemli uyarı: İçeriğin devamında okuyacaklarınız tıbbi olarak herhangi bir değer taşımamaktadır. İlgili kişinin anlattıkları farklı kaynaklardan yerelleştirilerek aktarılmıştır.

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Son haftalarda ani hava değişimleri birçoğumuzu etkileyebiliyor.

Soğuk algınlığı belirtileri gördüğümüzde genellikle hemen doktora gideriz.

Ancak birazdan anlatacağımız hikaye, basit bir soğuk algınlığından çok daha fazlası.

Nadia isimli 50 yaşındaki bir kadın, ilk başlarda soğuk algınlığı semptomları göstermeye başladı.

Nadia isimli 50 yaşındaki bir kadın, ilk başlarda soğuk algınlığı semptomları göstermeye başladı.

İlk başlarda bu semptomları ciddiye almasa da sonrasında yerinden kıpırdayamaz, gözlerini açamaz hale geldi.

Nadia, tekrarlayan baş dönmesi nöbetleri geçiriyordu. Ancak birden terlemeye başladı, kulaklarında çınlama duymaya başladı ve oda sanki etrafında dönüyormuş gibi hissetti.

O kadar mide bulantısı hissetti ki hayatından endişe etmeye başladı. Nadia, “Korkudan donup kaldım,” dedi.

“Fiziksel olarak hareket edemiyordum ya da gözlerimi açamıyordum. Sonra sürekli kusmaya başladım. İşitmemin gittiğini hissedebiliyordum ve gerçekten bunun sonum olduğunu düşündüm.”

Soğuk algınlığı sandığı şey bambaşka çıktı: İç kulağı etkileyen ve işitme ile dengeyi bozan bir iltihaplanma olan Ménière hastalığı teşhisi konulmuştu.

Soğuk algınlığı sandığı şey bambaşka çıktı: İç kulağı etkileyen ve işitme ile dengeyi bozan bir iltihaplanma olan Ménière hastalığı teşhisi konulmuştu.

Bu hastalık baş dönmesi nöbetleri ve işitme kaybı ile karakterize ediliyor. Teşhisinden bu yana Nadia şiddetli baş dönmeleri ve işitmesinde hızlı bir gerilemeyle mücadele ediyor.

Bu semptomları hafifletmek için işitme cihazları kullanıyor ve her üç ayda bir steroid enjeksiyonları alıyor. Ancak önünde bir umut ışığı var. İç kulağındaki sıvıyı boşaltarak uzun süreli rahatlama sağlayabilecek bir ameliyat olmayı bekliyor.

“İnsanların işitme cihazı kullanımı konusundaki utanç ve damgalanmadan kurtulmasını sağlamak için elimden geleni yapıyorum. Bu hastalığa ve beraberinde getirdiği her şeye uyum sağlamak zor oldu ama pozitif kalmaya devam edeceğim.”

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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