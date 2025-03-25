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Böyle Arkadaş Düşman Başına: Çevrenizdeki Kişilerin Narsist Olduğunu Gösteren Davranışlar

Böyle Arkadaş Düşman Başına: Çevrenizdeki Kişilerin Narsist Olduğunu Gösteren Davranışlar

Narsist
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.03.2025 - 20:35

Çevrenizde enerjinizi sömüren ve sizi değersiz hissettiren bir kişi oldu mu? Uzun zamandır arkadaşınız sandığınız kişi belki de sizi kullanıyor ya da enerjinizden faydalanıyor. Bu tip kişiler narsist özellikler taşıyabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde bir TikTok kullanıcısı, paylaştığı videoda narsist kişilerin özelliklerine değindi. Belki de şaka yaptığını düşündüğünüz arkadaşınız gerçekten de sizi kıskanıyor ve sizin üzerinizde baskınlık kurmaya çalışıyor. 'Yakın arkadaşım narsist mi?' sorusunu siz de sık sık soruyorsanız, sizleri aşağıya alalım...

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Narsist yapıya sahip kişilerle yaşayabilmek zor.

Narsist yapıya sahip kişilerle yaşayabilmek zor.

Hem romantik hem de arkadaşlık ilişkilerinde narsist yapıya sahip kişiler, uzun vadede bizi olumsuz etkileyip psikolojik şiddete maruz bırakabilir. Hepimizin hayatında en az bir kez narsist bir kişi yer almıştır.

Hissettiğimiz bağlar nedeniyle bu kişinin narsist olduğunu kabul etmekte zorluk çekebiliriz.

Peki arkadaşınızın narsist bir yapıya sahip olduğunu nasıl anlarsınız?

TikTok kullanıcısı @beyondthebruise, ev içi şiddetle ilgili deneyimlerini takipçilerine aktararak eğitim verirken, narsistlerin platonik ilişkilerde romantik ilişkilere göre çok daha zor tespit edilebileceğini söyledi.

“Bir narsist arkadaş sadece sizi tükenmez, sizi kullanır,” diye açıkladı. 

“Her şeyi kendileriyle ilgili hale getirirler, size de geri olarak yalnızca her şeyin en azını verirler.”

Çevrenizde narsist bir kişilik varsa, sürekli olarak bir 'yarışmanın' içerisinde gibi hissedebilirmişsiniz.

"Sizin için asla mutlu olmazlar"

"Sizin için asla mutlu olmazlar"

'Sizi her zaman ve her konuda geçmek zorundadırlar, eğer terfi alırsanız, onlar zaten önceden daha iyisini yapmışlardır. Eğer zor bir gün geçirdiysen, onlar senden daha kötü bir gün geçirmiştir.”

Onlar için her an, kendilerini üstün göstermeleri gereken bir fırsattır. 

Narsist bir arkadaş en çok ihtiyacınız olduğunda ortadan kaybolur.  

“Sizinle vakit geçirmeyi severler ama sadece eğlenceli, başarılı ya da işlerine yaradığınız sürece. Gerçekten desteğe ihtiyacınız olduğunda ise ya kaybolurlar, ya sizi görmezden gelirler ya da bir yükmüşsünüz gibi davranırlar.”  

Destek verdiklerinde bile bu genellikle “laf sokmalı” olur. İltifatları aslında gizli bir hakaret gibidir.  

Son olarak, bir narsistle vakit geçirmek size enerji vermek yerine genellikle sizi tüketir.

“İyi bir arkadaşlık, kendinizi görülmüş, desteklenmiş ve değerli hissettirir. Ama narsist biriyle arkadaşlık etmek sizi tüketir çünkü sürekli diken üstünde durur ya da kendinizi kanıtlamaya çalışırsınız.”

“İyi bir arkadaşlık, kendinizi görülmüş, desteklenmiş ve değerli hissettirir. Ama narsist biriyle arkadaşlık etmek sizi tüketir çünkü sürekli diken üstünde durur ya da kendinizi kanıtlamaya çalışırsınız.”

“Eğer sürekli kullanıldığınızı, görmezden gelindiğinizi ve tükenmiş hissettiğinizi düşünüyorsanız, o kişi gerçek bir arkadaş değildir.” diyor.

Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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maestro__

Bir insanın enerjisini, yaşama sevincini, umutlarını, mutluluğunu sömüren bir şeytandır narsistler onlarla yaşamanın ne demek olduğunu sadece bir narsistle y... Devamını Gör