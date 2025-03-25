Böyle Arkadaş Düşman Başına: Çevrenizdeki Kişilerin Narsist Olduğunu Gösteren Davranışlar
Böyle Arkadaş Düşman Başına: Çevrenizdeki Kişilerin Narsist Olduğunu Gösteren Davranışlar
Çevrenizde enerjinizi sömüren ve sizi değersiz hissettiren bir kişi oldu mu? Uzun zamandır arkadaşınız sandığınız kişi belki de sizi kullanıyor ya da enerjinizden faydalanıyor. Bu tip kişiler narsist özellikler taşıyabiliyor.
Geçtiğimiz günlerde bir TikTok kullanıcısı, paylaştığı videoda narsist kişilerin özelliklerine değindi. Belki de şaka yaptığını düşündüğünüz arkadaşınız gerçekten de sizi kıskanıyor ve sizin üzerinizde baskınlık kurmaya çalışıyor. 'Yakın arkadaşım narsist mi?' sorusunu siz de sık sık soruyorsanız, sizleri aşağıya alalım...
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Narsist yapıya sahip kişilerle yaşayabilmek zor.
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Peki arkadaşınızın narsist bir yapıya sahip olduğunu nasıl anlarsınız?
"Sizin için asla mutlu olmazlar"
“İyi bir arkadaşlık, kendinizi görülmüş, desteklenmiş ve değerli hissettirir. Ama narsist biriyle arkadaşlık etmek sizi tüketir çünkü sürekli diken üstünde durur ya da kendinizi kanıtlamaya çalışırsınız.”
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Bir insanın enerjisini, yaşama sevincini, umutlarını, mutluluğunu sömüren bir şeytandır narsistler onlarla yaşamanın ne demek olduğunu sadece bir narsistle y... Devamını Gör