Böyle Arkadaş Düşman Başına: Çevrenizdeki Kişilerin Narsist Olduğunu Gösteren Davranışlar

'Sizi her zaman ve her konuda geçmek zorundadırlar, eğer terfi alırsanız, onlar zaten önceden daha iyisini yapmışlardır. Eğer zor bir gün geçirdiysen, onlar senden daha kötü bir gün geçirmiştir.”

Onlar için her an, kendilerini üstün göstermeleri gereken bir fırsattır.

Narsist bir arkadaş en çok ihtiyacınız olduğunda ortadan kaybolur.

“Sizinle vakit geçirmeyi severler ama sadece eğlenceli, başarılı ya da işlerine yaradığınız sürece. Gerçekten desteğe ihtiyacınız olduğunda ise ya kaybolurlar, ya sizi görmezden gelirler ya da bir yükmüşsünüz gibi davranırlar.”

Destek verdiklerinde bile bu genellikle “laf sokmalı” olur. İltifatları aslında gizli bir hakaret gibidir.

Son olarak, bir narsistle vakit geçirmek size enerji vermek yerine genellikle sizi tüketir.