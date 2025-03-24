Aralarındaki 27 Yaşlık Farka Rağmen Asla Ayrılmayacaklarını Söyleyen Çiftin İlginç İlişkisi
Aralarındaki 27 Yaşlık Farka Rağmen Asla Ayrılmayacaklarını Söyleyen Çiftin İlginç İlişkisi
İkili ilişkilerde farklı dinamikler görmek mümkün. Her bireyin 'ilişki'ye bakışı farklı olsa da, bazı gerçekler asla değişmiyor. Abs ve Jonny çifti, günümüz ilişki dinamiklerinden biraz daha farklı bir yapıya sahip.
Aralarındaki 27 yaşlık farkı rağmen son derece mutlu olduklarını belirten çift, sosyal medyada 'enerji sömüren' yorumları umursamadıklarını ifade ediyor. Bir kesim, çiftin ilişkisini sadece 'maddiyat' üzerinden değerlendiriyor olsa da, çift bu iddiaları kesinlikle reddediyor.
Şimdi, gelin bu ilişkinin detaylarına daha yakından bakalım...
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Sizleri Abs ve Jonny çiftiyle tanıştıralım. Kendileri, "Aşkın yaşı olmaz" diyerek yepyeni bir aşka yelken açmışlar.
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“Bence insanlar yaş farkı olduğu için tamamen farklı iki kişi olduğumuzu varsayıyor, ama işin aslı öyle değil.”
Abs, çiftin “insanların ne düşündüğünü umursamadığını” ve birbirlerini “iyi günde kötü günde desteklediklerini” söyledi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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