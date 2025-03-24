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Aralarındaki 27 Yaşlık Farka Rağmen Asla Ayrılmayacaklarını Söyleyen Çiftin İlginç İlişkisi

Aralarındaki 27 Yaşlık Farka Rağmen Asla Ayrılmayacaklarını Söyleyen Çiftin İlginç İlişkisi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.03.2025 - 15:46

İkili ilişkilerde farklı dinamikler görmek mümkün. Her bireyin 'ilişki'ye bakışı farklı olsa da, bazı gerçekler asla değişmiyor. Abs ve Jonny çifti, günümüz ilişki dinamiklerinden biraz daha farklı bir yapıya sahip. 

Aralarındaki 27 yaşlık farkı rağmen son derece mutlu olduklarını belirten çift, sosyal medyada 'enerji sömüren' yorumları umursamadıklarını ifade ediyor. Bir kesim, çiftin ilişkisini sadece 'maddiyat' üzerinden değerlendiriyor olsa da, çift bu iddiaları kesinlikle reddediyor.

Şimdi, gelin bu ilişkinin detaylarına daha yakından bakalım...

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Sizleri Abs ve Jonny çiftiyle tanıştıralım. Kendileri, "Aşkın yaşı olmaz" diyerek yepyeni bir aşka yelken açmışlar.

Sizleri Abs ve Jonny çiftiyle tanıştıralım. Kendileri, "Aşkın yaşı olmaz" diyerek yepyeni bir aşka yelken açmışlar.

Her ne kadar birbirlerini çok sevseler de internet kullanıcıları çiftin arasındaki yaş farkının çok olduğunu düşünüyor. Çünkü Abs 25 yaşındayken sevgilisi ondan tam tamına 27 yaş büyük!

Bu kadar fazla eleştiriye maruz kalmalarının sebebi aslında Jonny'nin önceki evliliğinde üç çocuğu olması. “Birçok ortak noktamız var ve birlikte çok gülüyoruz.' diye kendisini eleştiren bir kişiye de cevap vermişliği var.

“Bence insanlar yaş farkı olduğu için tamamen farklı iki kişi olduğumuzu varsayıyor, ama işin aslı öyle değil.”

“Bence insanlar yaş farkı olduğu için tamamen farklı iki kişi olduğumuzu varsayıyor, ama işin aslı öyle değil.”

Her şeye rağmen, nefretin onları etkilemesine izin vermedi... Çift, sık sık mutlu karelerini sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar.

Aralarındaki büyük yaş farkını dile getiren Abs, Jonny'ye “yaşlı şapşal” takma adını taktığını ve onun yaşlandığında nasıl görüneceğini asla görmeyeceği için mutlu olduğunu söyledi.

Ancak, 'Başka türlü olmasını istemezdim' diye de ekledi.

“İkimiz de son derece mutluyuz'

Abs, çiftin “insanların ne düşündüğünü umursamadığını” ve birbirlerini “iyi günde kötü günde desteklediklerini” söyledi.

Abs, çiftin “insanların ne düşündüğünü umursamadığını” ve birbirlerini “iyi günde kötü günde desteklediklerini” söyledi.

Bir videoda, çiftin kameraya gülümseyerek çekilmiş fotoğraflarından oluşan bir slayt gösterisinde, Abs şunları söyledi: “Bize yaş farkı nedeniyle birlikte olmamamız gerektiğini söylüyorlar.'

'Ama onların, güzel enerjinizi bozmalarına izin vermeyin.”

Olayın 'maddiyat' olduğunu düşünen kişiler olsa da çift bu iddiaları katiyen reddediyor.

Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yaş farkı sizce önemli mi?

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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