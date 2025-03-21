Hamile Kaldıktan 1 Ay Sonra Eşi Tarafından Aldatıldığını Öğrenen Kadın
Hamile Kaldıktan 1 Ay Sonra Eşi Tarafından Aldatıldığını Öğrenen Kadın
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/337...
Aldatılmak, belki de bir ilişkide yaşanabilecek en sarsıcı deneyimlerden biridir. Güvenin kırılmasıyla birlikte toparlanmak zorlaşırken, bazı çiftler bu süreçten farklı yollarla çıkmayı başarabiliyor.
Gemma ve Tony çifti de oldukça sıra dışı bir hikayeye sahip. Kaderin ilginç bir cilvesiyle yolları kesişen ikili, zamanla beklenmedik bir ilişki dinamiğini benimsedi. Gemma, hamileliğinin henüz birinci ayında aldatıldığını öğrendiğinde büyük bir yıkım yaşadı. Ancak bu zorlu süreci aşma yolları da bir o kadar ilginçti.
Güven sorunlarını nasıl çözdüklerini ve ilişkilerinin nasıl evrildiğini merak ediyorsanız, sizler aşağıya alalım...
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Sizleri Tony ve Gemma çiftiyle tanıştıralım.
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Belirli aralıklarla Tony'nin Gemma'yı markete göndermesiyle başlamış her şey. Gemma her markete gittiğinde, Tony başka kadınlara müstehcen içerikli bazı fotoğraflar atıyormuş.
"Tony ile hayatımızın her anında birlikteydik tanımıştık. İkimiz de Güney Yorkshire, Barnsley’de büyümüştük ve o, kardeşimin arkadaşıydı. Ancak 18 yaşında büyüdüğüm mahalleden taşındıktan sonra bağlantımız koptu ve onunla ancak geçen yılın ortalarında yeniden bir araya gelebildik."
Hamile kaldıktan sonra hayatlarını birleştirmeye karar vermiş çift. Fakat Tony, gittikçe daha da öfkeli ve "sadakatsiz" davranmaya başlamış.
"Telefonuma gelen iki bildirimi gördüğümde içimdeki şüpheler artık yalandan ibaret değildi. Geçmişte Tony’nin, dışarı çıktığında bir arkadaşının evinde kaldığını söylemesi mantıklı gelmişti"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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