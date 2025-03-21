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Hamile Kaldıktan 1 Ay Sonra Eşi Tarafından Aldatıldığını Öğrenen Kadın

Hamile Kaldıktan 1 Ay Sonra Eşi Tarafından Aldatıldığını Öğrenen Kadın

anne Aldatma
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.03.2025 - 01:11

Aldatılmak, belki de bir ilişkide yaşanabilecek en sarsıcı deneyimlerden biridir. Güvenin kırılmasıyla birlikte toparlanmak zorlaşırken, bazı çiftler bu süreçten farklı yollarla çıkmayı başarabiliyor.  

Gemma ve Tony çifti de oldukça sıra dışı bir hikayeye sahip. Kaderin ilginç bir cilvesiyle yolları kesişen ikili, zamanla beklenmedik bir ilişki dinamiğini benimsedi. Gemma, hamileliğinin henüz birinci ayında aldatıldığını öğrendiğinde büyük bir yıkım yaşadı. Ancak bu zorlu süreci aşma yolları da bir o kadar ilginçti.

Güven sorunlarını nasıl çözdüklerini ve ilişkilerinin nasıl evrildiğini merak ediyorsanız, sizler aşağıya alalım...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/337...
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Sizleri Tony ve Gemma çiftiyle tanıştıralım.

Sizleri Tony ve Gemma çiftiyle tanıştıralım.

Verdikleri tatlı pozlara aldanmayın. Çünkü çiftin son zamanlardaki ilişki dinamikleri epey ilginç.

Kötü olmasının da aslında büyük bir sebebi var. Aşklarının meyvesi olan ilk çocuklarına hamileyken aldatıldı Gemma. Bu süreçte Tony'nin yaşattıkları, 'Allah düşmanımın başına vermesin' dedirten türden.

Belirli aralıklarla Tony'nin Gemma'yı markete göndermesiyle başlamış her şey. Gemma her markete gittiğinde, Tony başka kadınlara müstehcen içerikli bazı fotoğraflar atıyormuş.

Belirli aralıklarla Tony'nin Gemma'yı markete göndermesiyle başlamış her şey. Gemma her markete gittiğinde, Tony başka kadınlara müstehcen içerikli bazı fotoğraflar atıyormuş.

Sonrasında Facebook üzerinden bir kadının Gemma'ya 'Tony hafta sonu bana geldi' deyince aldatıldığını anlamış.

'Cevap vermedim, istemedim ama ona inandım. Tony beni aldatmıştı. Yıkılmış hissediyordum, onunla uzun süredir birlikte değildim ama onu çok seviyordum. Birlikte bir çocuk büyütecektik.'

"Tony ile hayatımızın her anında birlikteydik tanımıştık. İkimiz de Güney Yorkshire, Barnsley’de büyümüştük ve o, kardeşimin arkadaşıydı. Ancak 18 yaşında büyüdüğüm mahalleden taşındıktan sonra bağlantımız koptu ve onunla ancak geçen yılın ortalarında yeniden bir araya gelebildik."

"Tony ile hayatımızın her anında birlikteydik tanımıştık. İkimiz de Güney Yorkshire, Barnsley’de büyümüştük ve o, kardeşimin arkadaşıydı. Ancak 18 yaşında büyüdüğüm mahalleden taşındıktan sonra bağlantımız koptu ve onunla ancak geçen yılın ortalarında yeniden bir araya gelebildik."

'Zaman geçtikçe, aramızdaki mutluluk gölgelenmeye başladı. Bir gün, onu öfkeli bir şekilde telefonda mesajlaşırken yakaladığımda içimde huzursuzluk belirdi. Sonrasında, istemeden erken bir hamilelik yaşadım.'

Hamile kaldıktan sonra hayatlarını birleştirmeye karar vermiş çift. Fakat Tony, gittikçe daha da öfkeli ve "sadakatsiz" davranmaya başlamış.

Hamile kaldıktan sonra hayatlarını birleştirmeye karar vermiş çift. Fakat Tony, gittikçe daha da öfkeli ve "sadakatsiz" davranmaya başlamış.

'Tony bu bebek fikrine ilk başlarda çok sevindi. Fakat kısa sürede Tony’nin telefonuna olan inanılmaz düşkünlüğünü fark ettim. İlk başta, “Ne yapıyor, anlamıyorum,” dedim içimde; fakat sonrasında sürekli beni alışverişe göndermesi, endişelerimi daha da artırdı'

"Telefonuma gelen iki bildirimi gördüğümde içimdeki şüpheler artık yalandan ibaret değildi. Geçmişte Tony’nin, dışarı çıktığında bir arkadaşının evinde kaldığını söylemesi mantıklı gelmişti"

"Telefonuma gelen iki bildirimi gördüğümde içimdeki şüpheler artık yalandan ibaret değildi. Geçmişte Tony’nin, dışarı çıktığında bir arkadaşının evinde kaldığını söylemesi mantıklı gelmişti"

'Şimdi ise o mesajlar, gece dışarı çıkmaları ve gizemli 'market' gezileri her şeyi doğrular nitelikteydi. Tony başka bir kadınla birlikteydi ve bu gerçekle yüzleşmek zorundaydım.'

Bu olaya rağmen ayrılmayan çift, şimdilik aralarındaki güven sorunlarını çözdüklerini söylüyor. Gemma, belirli aralıklarla Tony'nin telefonunu kontrol etmeye karar vermiş, Tony'de bu durumu sorun etmemiş.

Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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