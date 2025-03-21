Taksim'de Biber Gazından Etkilenen Kadının Teşekkürü, Sevgilisi Tarafından Karşılandı
Taksim'de Biber Gazından Etkilenen Kadının Teşekkürü, Sevgilisi Tarafından Karşılandı
Son günlerde Ekrem İmamoğlu'nun diplomasına el konulması gündemde geniş yer buldu. Ardından İmamoğlu'nun gözaltına alınması, hem vatandaşlar arasında hem de sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı. Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar sokağa döküldü ve Ekrem İmamoğlu'nu savundu.
Ancak bu gösterilere polis müdahaleleri de gerçekleşti. Taksim'de ise biber gazından etkilenen bir vatandaşı, bir adam kucaklayarak uzaklaştırdı. O anlar sosyal medyada viral hale gelirken, kurtarılan kadın, 'Beni kucağına alıp uzaklaştıran çocuk seni unutmayacağım' şeklinde bir not bıraktı. Bu alıntıya, kurtaran adamın sevgilisi de dahil oldu.
İşte detaylar...
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte vatandaşlardan tepkiler yükseldi.
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X'te paylaşılan bir videoda, Taksim'deki protestolarda biber gazından etkilenen vatandaşlar birbirine yardım etti.
Başka bir kullanıcı, bu görüntüleri alıntılayarak "Beni kucağına alıp uzaklaştıran çocuk seni unutmayacağım" deyince ortalık karıştı.
Videodaki adamın sevgilisi de olaya dahil oldu.
Hal böyle olunca konu gündemden saptı, "medeniyet" tartışmasına döndü. İşte gelen yorumlardan bazıları:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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