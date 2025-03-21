Taksim'de Biber Gazından Etkilenen Kadının Teşekkürü, Sevgilisi Tarafından Karşılandı

Son günlerde Ekrem İmamoğlu'nun diplomasına el konulması gündemde geniş yer buldu. Ardından İmamoğlu'nun gözaltına alınması, hem vatandaşlar arasında hem de sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı. Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar sokağa döküldü ve Ekrem İmamoğlu'nu savundu.

Ancak bu gösterilere polis müdahaleleri de gerçekleşti. Taksim'de ise biber gazından etkilenen bir vatandaşı, bir adam kucaklayarak uzaklaştırdı. O anlar sosyal medyada viral hale gelirken, kurtarılan kadın, 'Beni kucağına alıp uzaklaştıran çocuk seni unutmayacağım' şeklinde bir not bıraktı. Bu alıntıya, kurtaran adamın sevgilisi de dahil oldu.

İşte detaylar...