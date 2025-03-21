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Tasarruf Edebilmek İçin Karavanda Yaşamaya Başlayan Kadın "Minimalist" Hayatını Anlattı

Tasarruf Edebilmek İçin Karavanda Yaşamaya Başlayan Kadın "Minimalist" Hayatını Anlattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.03.2025 - 20:38 Son Güncelleme: 21.03.2025 - 20:41

Özellikle sık sık gezmeyi seven biriyseniz, karavanda yaşama fikri belki de aklınızın bir köşesindedir. Hem özgürlüğü hem de maddi açıdan rahatlamayı sağlayan karavanlar, son yıllarda oldukça popüler hale geldi. 

Bir YouTuber da aile geleneğini sürdürüp karavanda yaşamaya karar verdi. Kıyafetlerinden yediği yemeklere kadar her şeyini paylaşan kadın, minimalist yaşamını anlattı. Karavanda yaşamaya başladıktan sonra son derece huzurlu olduğunu vurgulayan kadının açıklamalarına birlikte göz atalım...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/339...
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Günümüzde karavanda yaşamak belki bir kısmımızın hayalidir.

Günümüzde karavanda yaşamak belki bir kısmımızın hayalidir.

Evimizi yanımızda taşıyarak istediğimiz yere gitmek ve özgürlüğü tam anlamıyla yaşamak, ilk başta gerçekten çok cazip bir fikir gibi geliyor.

Ancak dünya genelinde birçok kişi, karavanda yaşamayı, zorlayıcı koşullar nedeniyle tercih ediyor.

Rita isimli bir YouTuber da köpeğiyle birlikte karavanda yaşamaya karar veren kişilerden bir tanesi.

Rita isimli bir YouTuber da köpeğiyle birlikte karavanda yaşamaya karar veren kişilerden bir tanesi.

Rita artık kira ve konut kredisi ödemediğini belirterek, 'Bir kariyer peşinden gitme ve konut kredisi takıntısını geride bırakmak benim için gerçekten özgürleştirici oldu,' dedi.

Rita, çocukluğunda dedesiyle küçük karavanlarında yolculuk yaparken çok güzel anılar biriktirmiş. 

'Altı yaşımda, bunun en havalı şey olduğunu düşünüyordum ve dedem her yere bu karavanla gitmişti,' diye anlatıyor.

Aile geleneğini devam ettirip seyahat etmeye kararlı olan Rita, kendi evini terk edip bir karavan alarak yaşamaya başladı.

Rita, karavanında sınırlı bir alan olmasına rağmen "minimalist değilim" diyerek yaratıcı depolama çözümleri geliştirmek zorunda kaldığını itiraf etti.

Rita, karavanında sınırlı bir alan olmasına rağmen "minimalist değilim" diyerek yaratıcı depolama çözümleri geliştirmek zorunda kaldığını itiraf etti.

Duvarına astığı raflara baharat tarzı şeyler koyarken dolapların altına koyduğu filelere de yiyeceklerini yerleştiriyor.

Ayrıca sanatla da ilgilenen Rita, karavanında kendi stüdyosuna bile yer bulmuş ve içinde katlanabilir bir sanat masası da var.

Alan tasarrufu sağlamak için, yatak odasıyla oturma odasını birleştirerek büyük bir kanepeyi karavanına yerleştirmiş.

Kıyafetlerini ve eşyalarını depolamak için Rita, arkadaşları ve ailesinden aldığı fazla giysilerden de bir dolap yapmış.

Kıyafetlerini ve eşyalarını depolamak için Rita, arkadaşları ve ailesinden aldığı fazla giysilerden de bir dolap yapmış.

Karavanına duş taktırmak yerine, yıkanmak için ya nehre giriyor ya da spor salonuna gidiyor. Ayrıca dolabının altına 'acil durumlar için' bir tuvalet koymuş.

Rita, karavanını tek başına tamir etmenin kendisini güçlendirdiğini ve bunun ona her şeyi yapabileceğini gösterdiğini söyledi.

'Bu bana ne kadar yetenekli olduğumu gösterdi' diyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Osman Elmallı

🤢🤢🤮🤮 köpeği tenzih ederim