Tasarruf Edebilmek İçin Karavanda Yaşamaya Başlayan Kadın "Minimalist" Hayatını Anlattı

Özellikle sık sık gezmeyi seven biriyseniz, karavanda yaşama fikri belki de aklınızın bir köşesindedir. Hem özgürlüğü hem de maddi açıdan rahatlamayı sağlayan karavanlar, son yıllarda oldukça popüler hale geldi.

Bir YouTuber da aile geleneğini sürdürüp karavanda yaşamaya karar verdi. Kıyafetlerinden yediği yemeklere kadar her şeyini paylaşan kadın, minimalist yaşamını anlattı. Karavanda yaşamaya başladıktan sonra son derece huzurlu olduğunu vurgulayan kadının açıklamalarına birlikte göz atalım...