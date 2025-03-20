Ünlü Nörobilimci Açıkladı: Hafızanızın Son Zamanlarda Zayıflamasının Sebebi
Ünlü Nörobilimci Açıkladı: Hafızanızın Son Zamanlarda Zayıflamasının Sebebi
Yaş aldıkça hafızanızın zayıfladığını mı düşünüyorsunuz? İsimleri, yüzleri veya geçmişte gittiğiniz yerleri hatırlamak artık daha mı zor geliyor? Aslında bu durum sandığınız gibi beyninizin kötüleştiğini göstermiyor. Ünlü nörobilimci Dr. Wendy Suzuki, paylaştığı TikTok videosunda hafızamızın eskisi gibi çalışmamasının arkasında bambaşka bir sebep olduğunu söylüyor: Bellek müdahalesi!
Aslında beyniniz yaşlanmıyor, aksine bilgiyle dolup taşıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Detaylıca anlattık!
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Hafızanızın son dönemlerde zayıfladığını hissediyor musunuz?
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Bellek müdahalesi nedir diye soracak olursanız...
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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