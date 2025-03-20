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Ünlü Nörobilimci Açıkladı: Hafızanızın Son Zamanlarda Zayıflamasının Sebebi

Ünlü Nörobilimci Açıkladı: Hafızanızın Son Zamanlarda Zayıflamasının Sebebi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.03.2025 - 17:08

Yaş aldıkça hafızanızın zayıfladığını mı düşünüyorsunuz? İsimleri, yüzleri veya geçmişte gittiğiniz yerleri hatırlamak artık daha mı zor geliyor? Aslında bu durum sandığınız gibi beyninizin kötüleştiğini göstermiyor. Ünlü nörobilimci Dr. Wendy Suzuki, paylaştığı TikTok videosunda hafızamızın eskisi gibi çalışmamasının arkasında bambaşka bir sebep olduğunu söylüyor: Bellek müdahalesi!

Aslında beyniniz yaşlanmıyor, aksine bilgiyle dolup taşıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Detaylıca anlattık!

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Hafızanızın son dönemlerde zayıfladığını hissediyor musunuz?

New York Üniversitesi'nde görev yapan Dr. Wendy Suzuki, hafıza ve bilişsel sağlık üzerine yaptığı araştırmalarda 'hafıza kaybının yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucu olmadığını' vurguluyor.

Dr. Suzuki'ye göre hafızamızın eskiye kıyasla daha kötü olduğunu hissetmemizin sebebi 'bellek müdahalesi' adı verilen bir fenomen. Yani, yaşlandıkça unutkan olmamızın nedeni beynimizin eskisinden daha kötü çalışması değil, zaman içinde öğrendiğimiz bilgilerin birbirine karışması.

Bellek müdahalesi nedir diye soracak olursanız...

Bellek müdahalesi nedir diye soracak olursanız...

Hafızamızın eskisi kadar iyi çalışmadığını düşünmemizin en büyük nedenlerinden biri, zamanla öğrendiğimiz bilgilerin birbirini etkilemesi. 'Retroaktif müdahale' adı verilen bir türde, yeni öğrenilen bilgiler eski anıları bastırarak hatırlamamızı zorlaştırıyor. 'Proaktif müdahale' ise tam tersi, eski anılar yeni bilgileri öğrenmemizi zorlaştırıyor. Yani, beynimizde biriken bilgi miktarı arttıkça, doğru bilgiye ulaşmak için daha fazla çaba harcamamız gerekiyor.

Dr. Suzuki bu durumu şöyle açıklıyor: 'Eskiden lise veya üniversitedeyken hatırlamanız gereken şeyler çok daha azdı. Ama şimdi işiniz, ilişkiniz, aileniz ve pek çok sorumluluğunuz var. Bu yüzden beyninizin içinde bir bilgi yığını oluşuyor ve hatırlamak eskisi kadar kolay olmuyor.'

Bu büyük bir sorun mu?

Unutkanlık ciddi bir sağlık sorununun işareti değil ancak bazı durumlarda hafıza kaybı önemli bir hastalığın habercisi olabilir. Bunların başında da demans geliyor. Demans, hafıza kaybının yanı sıra dikkat eksikliği, zaman ve mekan kavramında karışıklık, konuşma güçlüğü ve benzeri belirtilerle kendini gösteren bir hastalık.

Detaylar...

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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