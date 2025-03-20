Ünlü Nörobilimci Açıkladı: Hafızanızın Son Zamanlarda Zayıflamasının Sebebi

Yaş aldıkça hafızanızın zayıfladığını mı düşünüyorsunuz? İsimleri, yüzleri veya geçmişte gittiğiniz yerleri hatırlamak artık daha mı zor geliyor? Aslında bu durum sandığınız gibi beyninizin kötüleştiğini göstermiyor. Ünlü nörobilimci Dr. Wendy Suzuki, paylaştığı TikTok videosunda hafızamızın eskisi gibi çalışmamasının arkasında bambaşka bir sebep olduğunu söylüyor: Bellek müdahalesi!

Aslında beyniniz yaşlanmıyor, aksine bilgiyle dolup taşıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Detaylıca anlattık!