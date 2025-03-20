21 Mart'ta Başlıyor: İlkbahar Ekinoksunda Burç Grupları Neler Yapmalı?

Güneşin keyfini çıkarın, biraz geçmişinizi gözden geçirip bu sezon nereye gitmek istediğinizi gözden geçirin. İsterseniz birkaç dakika ister bir saat meditasyon yapın. Buradaki asıl mesele kendinizle bağlantıya geçip anda kalarak rahatlamak. Hele ki bunu güneşin altında yaparsanız, enerjisini iliklerinize kadar hissedebilirsiniz! Bir ateş burcu olarak bu size güç ve kararlılık kazandıracak. Bedeninizi dinleyin, neye ihtiyacınız varsa ona yönelin.

Ve önemli not: Kendinize fazla yüklenmeyin! Evren şu an biraz hassas bir dönemden geçiyor, enerjimizi dengelemek önemli.