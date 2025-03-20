21 Mart'ta Başlıyor: İlkbahar Ekinoksunda Burç Grupları Neler Yapmalı?
21 Mart'ta Başlıyor: İlkbahar Ekinoksunda Burç Grupları Neler Yapmalı?
Bahar Ekinoksu 21 Mart’ta! Gece ve gündüzün eşit olduğu bu özel dönemde, aydınlanma çemberi kutuplardan geçiyor. Astrologlara göre, ekinoksun enerjisini en iyi şekilde değerlendirmek için burçların bazı şeylere dikkat etmesi gerekiyor.
Peki, burç grupları bu dönemi nasıl karşılamalı? Gelin, birlikte göz atalım…
Kaynak: TeenVogue
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Bahar Ekinoksu Nedir?
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Ateş Grubu (Koç, Aslan Yay)
Toprak Grubu (Başak, Oğlak, Boğa)
Su Grubu (Yengeç, Akrep, Balık)
Hava Grubu (Terazi, Kova, İkizler)
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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