onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
21 Mart'ta Başlıyor: İlkbahar Ekinoksunda Burç Grupları Neler Yapmalı?

21 Mart'ta Başlıyor: İlkbahar Ekinoksunda Burç Grupları Neler Yapmalı?

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.03.2025 - 12:30

Bahar Ekinoksu 21 Mart’ta! Gece ve gündüzün eşit olduğu bu özel dönemde, aydınlanma çemberi kutuplardan geçiyor. Astrologlara göre, ekinoksun enerjisini en iyi şekilde değerlendirmek için burçların bazı şeylere dikkat etmesi gerekiyor.

Peki, burç grupları bu dönemi nasıl karşılamalı? Gelin, birlikte göz atalım…

Kaynak: TeenVogue

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bahar Ekinoksu Nedir?

Bahar Ekinoksu Nedir?

Güneş ışınlarının ekvatora dik düştüğü 21 Mart’ta, “gece gündüz eşitliği” olarak da bilinen İlkbahar Ekinoksu yaşanır. Bu özel günde, gündüz ile gece süreleri birbirine eşitlenir ve aydınlanma çemberi kutuplardan geçer.

Fransızcadan dilimize geçen bu kavram, aynı zamanda her yıl bahar ve sonbaharda tekrarlanır. Kuzey Yarımküre’de güneş ışınları 90 derece açıyla ekvatora düşmeye başladığından gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar. Güney Yarımküre’de ise tam tersi bir durum gözlemlenir. Ayrıca bu an kutup noktalarında altı aylık gündüz veya gecenin başlangıcını müjdeleyen bir döneme denk gelir.

Peki burçları bu süreçte neler bekliyor?

Ateş Grubu (Koç, Aslan Yay)

Ateş Grubu (Koç, Aslan Yay)

Güneşin keyfini çıkarın, biraz geçmişinizi gözden geçirip bu sezon nereye gitmek istediğinizi gözden geçirin. İsterseniz birkaç dakika ister bir saat meditasyon yapın. Buradaki asıl mesele kendinizle bağlantıya geçip anda kalarak rahatlamak. Hele ki bunu güneşin altında yaparsanız, enerjisini iliklerinize kadar hissedebilirsiniz! Bir ateş burcu olarak bu size güç ve kararlılık kazandıracak. Bedeninizi dinleyin, neye ihtiyacınız varsa ona yönelin.

Ve önemli not: Kendinize fazla yüklenmeyin! Evren şu an biraz hassas bir dönemden geçiyor, enerjimizi dengelemek önemli.

Toprak Grubu (Başak, Oğlak, Boğa)

Toprak Grubu (Başak, Oğlak, Boğa)

Gelecek için tohum ekmenin tam zamanı! Toprak, niyetlerinizi ve hayallerinizi büyütmeye hazır. İçinize en çok sinen bitkileri seçin. Mesela güller Venüs’ün aşk enerjisini taşır, fesleğen bereketi çağırır, lavanta ise ruhu sakinleştirir.

Tohumları ekerken bir dilek tutun, içinizden güzel şeyler geçirin. Zamanla onlarla konuşun, sevginizi paylaşın, hatta müzik açarak enerjinizi aktarın. Bitkiler bunu hisseder. Siz onlara iyi bakarsanız, onlar da size bolluk ve güzellik olarak geri döner.

Su Grubu (Yengeç, Akrep, Balık)

Su Grubu (Yengeç, Akrep, Balık)

Bedeninizi, zihninizi, ruhunuzu ve evinizi temizleyin!

Duş alırken suyun bedeninize değdiğini hissettikçe, geçen sezondan kalmış tüm negatif enerjiyi bırakıp akıp gittiğini hayal edin. Nefes alıp verirken, bu enerjilerin suyla beraber uzaklaştığını düşünün. Kendinizi daha hafif hissetmeye başladığınızda, bu baharda hayatınıza çekmek istediğiniz olumlu niyetleri aklınızdan geçirin.

Daha sonra evinizi de ferahlatmak için bir bahar temizliği yapın. İşinize yaramayan eşyaları bağışlayabilir veya başkalarına verebilirsiniz. Böylece evinizden artık sizi yoran şeyleri kaldırmış olursunuz. Son olarak, evinize taze çiçekler getirin, bunu yapmak ortamın havasını değiştirir ve size daha pozitif bir his verir.

Hava Grubu (Terazi, Kova, İkizler)

Hava Grubu (Terazi, Kova, İkizler)

İlkbahar ekinoksu, dostlar ve aileyle bir araya gelmek için harika bir fırsat! Herkese açık bir davetle sevdiklerinizle buluşun. Burada önemli olan birlikte geçireceğiniz samimi sohbetler ve paylaşacağınız içten duygular. Hava burcu olarak iletişim sizin için çok değerli. Bu yüzden sevdiklerinizin yanında olmak bu enerjiyi paylaşmanın en güzel yolu. Bu zamanı gelecekteki hedefleriniz ve hayallerinizden konuşarak birbirinize destek olmak için kullanın. Herkesin vizyonlarını dile getirmesi, pozitif enerjinizi artırıp hep birlikte parlamanızı sağlayacaktır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın