Tinder’da Tanıştıktan Sonra İş Ortağı Olup Aşklarını Kazanca Dönüştüren Çiftin İlham Veren Hikayesi
Tinder’da Tanıştıktan Sonra İş Ortağı Olup Aşklarını Kazanca Dönüştüren Çiftin İlham Veren Hikayesi
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/338...
Günümüzde pek çok çift ilişkilerine farklı dinamikler katarak yollarına devam ediyor. Ancak Asha ve Jezz’in hikayesi, sadece romantik bir birliktelikle sınırlı kalmayıp iş dünyasına kadar uzanıyor.
Tinder’da eşleşen ve kısa sürede birbirlerine aşık olan bu çift, ilişkilerini bir adım öteye taşıyarak birlikte başarılı bir iş kurmaya karar verdi. Hem aşkı hem de kariyeri dengede tutmayı başaran çift, şimdi milyonlarca insanın hayalini süsleyen bir yaşam sürüyor. Detaylar içeriğin devamında!
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Sizleri Asha ve Jezz isimli bu çiftle tanıştıralım.
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Ortak bir mücevher markası kurarak 2024 yılında 44 milyon dolar ciro elde eden çift, 2023 yılında çocuk sahibi de oldular.
Önceden akşam geç saatlere ve hafta sonlarına kadar çalışan çift, artık hafta sonları işi bırakıp ailece kaliteli zaman geçirmeye öncelik veriyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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