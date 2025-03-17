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Tinder’da Tanıştıktan Sonra İş Ortağı Olup Aşklarını Kazanca Dönüştüren Çiftin İlham Veren Hikayesi

Tinder’da Tanıştıktan Sonra İş Ortağı Olup Aşklarını Kazanca Dönüştüren Çiftin İlham Veren Hikayesi

tinder
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.03.2025 - 16:50

Günümüzde pek çok çift ilişkilerine farklı dinamikler katarak yollarına devam ediyor. Ancak Asha ve Jezz’in hikayesi, sadece romantik bir birliktelikle sınırlı kalmayıp iş dünyasına kadar uzanıyor.

Tinder’da eşleşen ve kısa sürede birbirlerine aşık olan bu çift, ilişkilerini bir adım öteye taşıyarak birlikte başarılı bir iş kurmaya karar verdi. Hem aşkı hem de kariyeri dengede tutmayı başaran çift, şimdi milyonlarca insanın hayalini süsleyen bir yaşam sürüyor. Detaylar içeriğin devamında!

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/338...
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Sizleri Asha ve Jezz isimli bu çiftle tanıştıralım.

Sizleri Asha ve Jezz isimli bu çiftle tanıştıralım.

2018 yılında 'romantik' bir buluşma ayarladıktan kısa bir süre sonra beraber iş kurup zengin oldular. Adeta bir Hollywood filminden çıkmış gibi duran bu hikayenin ardında iç ısıtan detaylar var.

Ortak bir mücevher markası kurarak 2024 yılında 44 milyon dolar ciro elde eden çift, 2023 yılında çocuk sahibi de oldular.

Ortak bir mücevher markası kurarak 2024 yılında 44 milyon dolar ciro elde eden çift, 2023 yılında çocuk sahibi de oldular.

Çocuk sahibi olmanın hayatlarına büyük bir vizyon getirdiğini söyleyem ikili, yine de her şeyin güllük gülistanlık olmadığını da söylüyorlar. iki yaşındaki kızlarının ebeveynliğiyle büyük ölçekli işlerini dengelemek zorunda kalmışlar.

Asha, “Jezz büyük resme odaklanıyor; vizyon, ürün geliştirme ve markalaşmayı yönetiyor, ben ise sosyal medya ve influencer iş birliklerine yoğunlaşıyorum,” diyor.

“Bu düzen iyi işliyor çünkü her birimiz farklı güçlü yönlerimizi ortaya koyuyoruz.'  

“Her şey sınırları belirlemekle ilgili. İş önemli, ama birbirimize ve kızımıza zaman ayırmak da öyle.”

Önceden akşam geç saatlere ve hafta sonlarına kadar çalışan çift, artık hafta sonları işi bırakıp ailece kaliteli zaman geçirmeye öncelik veriyor.

Önceden akşam geç saatlere ve hafta sonlarına kadar çalışan çift, artık hafta sonları işi bırakıp ailece kaliteli zaman geçirmeye öncelik veriyor.

Asha ve Jezz, birkaç yıl önce 35 yaşındaki Stacey Solomon’ı marka elçisi olarak ekibe dahil etti ve artık onunla düzenli olarak kazançlı koleksiyonlar çıkarıyorlar.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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