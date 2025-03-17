Tinder’da Tanıştıktan Sonra İş Ortağı Olup Aşklarını Kazanca Dönüştüren Çiftin İlham Veren Hikayesi

Günümüzde pek çok çift ilişkilerine farklı dinamikler katarak yollarına devam ediyor. Ancak Asha ve Jezz’in hikayesi, sadece romantik bir birliktelikle sınırlı kalmayıp iş dünyasına kadar uzanıyor.

Tinder’da eşleşen ve kısa sürede birbirlerine aşık olan bu çift, ilişkilerini bir adım öteye taşıyarak birlikte başarılı bir iş kurmaya karar verdi. Hem aşkı hem de kariyeri dengede tutmayı başaran çift, şimdi milyonlarca insanın hayalini süsleyen bir yaşam sürüyor. Detaylar içeriğin devamında!