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Hayatın Tatlı Tesadüflerle Dolu Olduğunu Kanıtlayan Fotoğraflar

Hayatın Tatlı Tesadüflerle Dolu Olduğunu Kanıtlayan Fotoğraflar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.03.2025 - 15:00

Hayat bazen o kadar tatlı tesadüflerle dolu ki, karşımıza çıkan şeylere inanmak bile zor olabiliyor. Küçük sürprizler, her an karşımıza çıksa da çoğu zaman bunları fark etmiyoruz. Peki hayattaki bu tatlı tesadüfler fotoğraf karelerine sığdırılsaydı nasıl olurdu?

Hayatın tatlı tesadüflerle dolu olduğunu kanıtlayan o fotoğraflara beraber bakalım...

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1. "Dostlar meclisi"

1. "Dostlar meclisi"

“12 kişiden 3'ü aynı hediyeyi getirdi. Çok komik.”

2. “Çift gökkuşağının fotoğrafını çektim. Dıştaki gökkuşağını görmek biraz zor."

2. “Çift gökkuşağının fotoğrafını çektim. Dıştaki gökkuşağını görmek biraz zor."

'Sonra ortada da bir yıldırım düştüğünü fark ettim.”

3. “Sahilde garip bir cam parçası buldum."

3. “Sahilde garip bir cam parçası buldum."

'Meğer yıldırım çarpmış ve cama dönüşmüş bir kummuş.”

4. “Kutup ışıklarının göründüğü sırada yıldız kayması yakalamak”

4. “Kutup ışıklarının göründüğü sırada yıldız kayması yakalamak”

“Dün Almanya'da kutup ışıkları gözle görülebiliyordu. Erkek arkadaşım tam fotoğrafını çektiğim anda kayan bir yıldız gördüğünü söyledi. Ben de kameraya aldığımı fark ettiğimde çok şaşırdım.”

5. “Domates şeklindeki bu özel üzümü buldum.”

5. “Domates şeklindeki bu özel üzümü buldum.”

Tesadüfün böylesi!

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6. “Bir konserve sığır eti haşladım."

6. “Bir konserve sığır eti haşladım."

'Ertesi sabah yağın suyun üstünde toplanmış olduğunu bu şekilde gördüm.”

7. “Kamp ateşinin yanında otururken arkadaşım meteor belirirken fotoğraf çekmiş.”

7. “Kamp ateşinin yanında otururken arkadaşım meteor belirirken fotoğraf çekmiş.”

Gerçekten harika bir görüntü...

8. “Soya sosumu düşürdüm ve yanlışlıkla mükemmel bir daire oluşturdu.”

8. “Soya sosumu düşürdüm ve yanlışlıkla mükemmel bir daire oluşturdu.”

Peki şimdi kim temizleyecek burayı?

9. “Hayatımda daha önce böyle bir şey hiç görmedim.”

9. “Hayatımda daha önce böyle bir şey hiç görmedim.”

Biz de görmedik!

10. "Biberim doğurdu"

10. "Biberim doğurdu"

'Tane biber aldım, içinden 5 tane daha çıktı'

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11. “Bir sinek kuşu yuvasını asılı sinek kuşu figürümün üzerine yaptı.”

11. “Bir sinek kuşu yuvasını asılı sinek kuşu figürümün üzerine yaptı.”

Galiba içselleştirmiş!

12. “Dün havaalanında iki kızıma birer peluş oyuncak aldım."

12. “Dün havaalanında iki kızıma birer peluş oyuncak aldım."

'Bugün ise bir komşumuz bize içinde aynı peluş oyuncakların farklı renkleri bulunan küçük bir çanta verdi.”

13. "Bir denizanası tarafından yakalanan bir balık, akıntı tarafından yakalanmış."

13. "Bir denizanası tarafından yakalanan bir balık, akıntı tarafından yakalanmış."

'Balığın içinde balık var sandım...'

14. "Park sığınağı karın ağırlığı altında çöktü"

14. "Park sığınağı karın ağırlığı altında çöktü"

'Ama arabam zarar görmedi'

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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