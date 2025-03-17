Hayatın Tatlı Tesadüflerle Dolu Olduğunu Kanıtlayan Fotoğraflar
Hayatın Tatlı Tesadüflerle Dolu Olduğunu Kanıtlayan Fotoğraflar
Hayat bazen o kadar tatlı tesadüflerle dolu ki, karşımıza çıkan şeylere inanmak bile zor olabiliyor. Küçük sürprizler, her an karşımıza çıksa da çoğu zaman bunları fark etmiyoruz. Peki hayattaki bu tatlı tesadüfler fotoğraf karelerine sığdırılsaydı nasıl olurdu?
Hayatın tatlı tesadüflerle dolu olduğunu kanıtlayan o fotoğraflara beraber bakalım...
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1. "Dostlar meclisi"
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2. “Çift gökkuşağının fotoğrafını çektim. Dıştaki gökkuşağını görmek biraz zor."
3. “Sahilde garip bir cam parçası buldum."
4. “Kutup ışıklarının göründüğü sırada yıldız kayması yakalamak”
5. “Domates şeklindeki bu özel üzümü buldum.”
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6. “Bir konserve sığır eti haşladım."
7. “Kamp ateşinin yanında otururken arkadaşım meteor belirirken fotoğraf çekmiş.”
8. “Soya sosumu düşürdüm ve yanlışlıkla mükemmel bir daire oluşturdu.”
9. “Hayatımda daha önce böyle bir şey hiç görmedim.”
10. "Biberim doğurdu"
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11. “Bir sinek kuşu yuvasını asılı sinek kuşu figürümün üzerine yaptı.”
12. “Dün havaalanında iki kızıma birer peluş oyuncak aldım."
13. "Bir denizanası tarafından yakalanan bir balık, akıntı tarafından yakalanmış."
14. "Park sığınağı karın ağırlığı altında çöktü"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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