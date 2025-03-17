Kraliçe Elizabeth'in Hediye Ettiği Saati Sattığını Söyleyen "Şizofren" Baba Goygoy Malzemesi Oldu

Geçtiğimiz günlerde bir ikinci el alışveriş sitesinde yayınlanan bir ilan, sosyal medyada viral oldu. İlanda Kraliçe Elizabeth’in hediye ettiği saatin satıldığı iddia ediliyordu. Çorlu’da paylaşılan bu ilan, birçok kişiyi kafasında soru işareti bırakırken, hikayenin arkasındaki gerçek ise ilanı paylaşan kişinin kızı tarafından ortaya çıktı. O hikaye, goygoycuların diline fena düştü.😂 İşte detaylar...