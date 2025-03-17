Kraliçe Elizabeth'in Hediye Ettiği Saati Sattığını Söyleyen "Şizofren" Baba Goygoy Malzemesi Oldu
Kraliçe Elizabeth'in Hediye Ettiği Saati Sattığını Söyleyen "Şizofren" Baba Goygoy Malzemesi Oldu
Geçtiğimiz günlerde bir ikinci el alışveriş sitesinde yayınlanan bir ilan, sosyal medyada viral oldu. İlanda Kraliçe Elizabeth’in hediye ettiği saatin satıldığı iddia ediliyordu. Çorlu’da paylaşılan bu ilan, birçok kişiyi kafasında soru işareti bırakırken, hikayenin arkasındaki gerçek ise ilanı paylaşan kişinin kızı tarafından ortaya çıktı. O hikaye, goygoycuların diline fena düştü.😂 İşte detaylar...
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Sosyal medyada dolaşan bu satılık saat ilanını belki görmüşsünüzdür.
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Hatta kullanıcılardan birisi "Elizabeth'e Çorlu'da nerede rastladın?" diye sormaktan alamadı kendini.
Tartışmalar alev alırken bir Twitter (X) kullanıcısı da olayı aydınlığa kavuşturdu.
Bu muhabbet aile WhatsApp grubunda da dönmüş tabii.
Kullanıcılardan yorumlar da gecikmedi.
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İşte o yorumlardan bazıları:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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