onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Merkür Retrosu Başladı: Retrodan En Çok Etkilenecek Burçlar Hangileri?

Merkür Retrosu Başladı: Retrodan En Çok Etkilenecek Burçlar Hangileri?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.03.2025 - 22:04

15 Mart 2025’te Merkür Koç burcunda geri hareket etmeye başlayacak. Her zamanki gibi, Merkür retrosu iletişim, seyahat ve teknoloji alanlarında aksamalara yol açacak. Ancak bu kez geri hareket eden, taze ve ateşli bir enerjiye sahip olacak, yani anlayacağınız gereksiz tartışmalara neden olabilir.

Peki bu retroda en çok etkilenecek burçlar hangileri?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Koç Burcu

Bu dönemde ne söyleseniz, ne sorsanız ya da ne ekleseniz hep yanlış gibi hissedebilirsiniz. Merkür retrosu, iletişim konusunda özgüveninizi test edecek. Sanki her şey aleyhinizeymiş gibi hissedebilirsiniz ama bu mücadeleyi göze alabilecek tek kişi sizsiniz. Bu enerjiyi en iyi şekilde yönetmenin yolu, kendinize ve doğru bildiklerinize güvenmeye devam etmek.

Balık Burcu

Kendinize olan güveniniz biraz sarsılabilir. Merkür retrosu, yaşamınızdaki istikrarınızı etkileyebilir. Ayaklarınızın altındaki halı bir anda çekilebilir ve başta zorlanabilirsiniz. Ne yapmalısınız? Kime danışabilirsiniz? Merkür retrosu bitince, aslında tek yapmanız gerekenin, stresli durumlarla başa çıkarken kendinize güvenmek olduğunu fark edebilirsiniz. Kendinize ve neler başarabileceğinize güvenin.

Başak Burcu

Bu Merkür retrosu boyunca güven duygunuz sarsılabilir. Yatırım yaptığınız her şey ve herkes bir anda kayboluyormuş gibi hissedebilirsiniz.

Peki, kim ve ne bu süreçten sağ salim çıkacak? Acele kararlar almak yerine bir süre beklemek daha iyi olabilir. Güvenliğinizdeki bu kısa sarsılma çok uzun sürmeyebilir. Sürece güvenin, çünkü evren, taahhütlerinizi en iyi çıkarlarınıza göre şekillendirecek.

İkizler Burcu

Merkür sizin yönetici gezegeniniz olduğu için retrodan en çok etkilenen burçlardan biri olabilirsiniz. Bu dönemde yanlış anlaşılmalar artabilir, özellikle iş ve özel hayatınızda kendinizi yeterince ifade edemediğinizi hissedebilirsiniz. Önemli konuşmaları ve kararları ertelemek, yanlış anlamaların önüne geçebilir. Sabırlı olun, bu süreç geçici.

Terazi Burcu

Merkür retrosu ilişkilerinizi test edebilir. Özellikle partneriniz, iş arkadaşlarınız ya da yakın dostlarınızla iletişim kurarken dikkatli olmanızda fayda var. Küçük tartışmalar hızla büyüyebilir, bu yüzden olayları kişisel algılamamaya çalışın. Dengede kalmak sizin doğanızda var, bu süreci de en az zararla atlatabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oğlak Burcu

Oğlak Burcu

Merkür retrosu aile içi konuları gündeme getirebilir. Eski meseleler yeniden açılabilir ve geçmişte yaşanan bazı anlaşmazlıklar tekrar gündeme gelebilir. Bu süreçte mantıklı ve sakin kalmaya çalışmalısınız. Yeni başlangıçlar yapmak yerine, geçmişte yarım kalan işleri tamamlamak daha iyi olabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın