Merkür Retrosu Başladı: Retrodan En Çok Etkilenecek Burçlar Hangileri?

15 Mart 2025’te Merkür Koç burcunda geri hareket etmeye başlayacak. Her zamanki gibi, Merkür retrosu iletişim, seyahat ve teknoloji alanlarında aksamalara yol açacak. Ancak bu kez geri hareket eden, taze ve ateşli bir enerjiye sahip olacak, yani anlayacağınız gereksiz tartışmalara neden olabilir.

Peki bu retroda en çok etkilenecek burçlar hangileri?