Uzi'nin "Cindy" Şarkısını Söylerken Kendinden Geçen Liseli Çocuğun O Anları Goygoy Malzemesi Oldu
Uzi'nin "Cindy" Şarkısını Söylerken Kendinden Geçen Liseli Çocuğun O Anları Goygoy Malzemesi Oldu
Bir zamanlar müzik listelerini altüst eden rapçi Uzi, genellikle genç yaş gruplarına hitap eden isimlerden biri. Bazı kişiler onun tarzını pek sevmeseler de, aslında geniş bir hayran kitlesine sahip.
Geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir video ise sosyal medyada viral oldu. Liseli bir çocuğun Uzi'nin 'Cindy' şarkısını söylemesi, özellikle ses benzerliğiyle dikkat çekti. Çocuğun performansı, Uzi'nin tarzını ne kadar benimsediğini gösterirken, sosyal medya yorumları da gecikmedi.
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Uzi son zamanlarda pek ortalıkta görünmese de geçtiğimiz ayların en çok konuşulan isimlerinden bir tanesiydi.
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Geçtiğimiz günlerde bir lise öğrencisi, Uzi'nin "Cindy" şarkısını söyleyerek viral oldu.
Yorumlara geçmeden önce isterseniz sizi o videoyla baş başa bırakalım:
Peki diğer kullanıcılar ne demiş, buyurun beraber bakalım:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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