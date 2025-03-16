Uzi'nin "Cindy" Şarkısını Söylerken Kendinden Geçen Liseli Çocuğun O Anları Goygoy Malzemesi Oldu

Bir zamanlar müzik listelerini altüst eden rapçi Uzi, genellikle genç yaş gruplarına hitap eden isimlerden biri. Bazı kişiler onun tarzını pek sevmeseler de, aslında geniş bir hayran kitlesine sahip.

Geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir video ise sosyal medyada viral oldu. Liseli bir çocuğun Uzi'nin 'Cindy' şarkısını söylemesi, özellikle ses benzerliğiyle dikkat çekti. Çocuğun performansı, Uzi'nin tarzını ne kadar benimsediğini gösterirken, sosyal medya yorumları da gecikmedi.

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