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Goygoy
Uzi'nin "Cindy" Şarkısını Söylerken Kendinden Geçen Liseli Çocuğun O Anları Goygoy Malzemesi Oldu

Uzi'nin "Cindy" Şarkısını Söylerken Kendinden Geçen Liseli Çocuğun O Anları Goygoy Malzemesi Oldu

Lise
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.03.2025 - 20:32

Bir zamanlar müzik listelerini altüst eden rapçi Uzi, genellikle genç yaş gruplarına hitap eden isimlerden biri. Bazı kişiler onun tarzını pek sevmeseler de, aslında geniş bir hayran kitlesine sahip.

Geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir video ise sosyal medyada viral oldu. Liseli bir çocuğun Uzi'nin 'Cindy' şarkısını söylemesi, özellikle ses benzerliğiyle dikkat çekti. Çocuğun performansı, Uzi'nin tarzını ne kadar benimsediğini gösterirken, sosyal medya yorumları da gecikmedi.

Detaylar...

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Uzi son zamanlarda pek ortalıkta görünmese de geçtiğimiz ayların en çok konuşulan isimlerinden bir tanesiydi.

Uzi son zamanlarda pek ortalıkta görünmese de geçtiğimiz ayların en çok konuşulan isimlerinden bir tanesiydi.

'Paparazzi', 'Arasan da', 'Krvn' gibi şarkılarıyla akıllarımıza kazınan UZI hakkında farklı görüşler mevcut. Bir kısım başarılı olduğunu düşünürken bir kısımda bunun 'sanat olmadığını' savunuyor.

Ama bir şekilde Uzi'nin herhangi bir şarkısı bilinçaltımızın bir köşesinde, ezberimizde duruyor.

Geçtiğimiz günlerde bir lise öğrencisi, Uzi'nin "Cindy" şarkısını söyleyerek viral oldu.

Geçtiğimiz günlerde bir lise öğrencisi, Uzi'nin "Cindy" şarkısını söyleyerek viral oldu.

Öğrencinin ses perdesinin tamamen Uzi'ye benzemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Birçok sosyal medya platformunda gündem olan o videoya yorumlar gecikmedi.

Yorumlara geçmeden önce isterseniz sizi o videoyla baş başa bırakalım:

Peki diğer kullanıcılar ne demiş, buyurun beraber bakalım:

Peki diğer kullanıcılar ne demiş, buyurun beraber bakalım:
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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