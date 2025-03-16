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Yaşadıkları Travmalar Yüzünden Feminizm ile Daha Erken Tanışmak Zorunda Kalan Kullanıcılar

Yaşadıkları Travmalar Yüzünden Feminizm ile Daha Erken Tanışmak Zorunda Kalan Kullanıcılar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.03.2025 - 01:14

Feminizm bazen bir tercih olmaktan çok, yaşadığımız zorluklar ve travmaların bir sonucu olarak hayatımıza giriyor. Erken yaşlarda cinsiyetçilik, baskı ya da ayrımcılıkla tanışanlar, dünyayı daha adil bir şekilde görmeyi istiyorlar. X kullanıcıları da küçükken yaşadıkları travmaları dile getirerek feminizmi kucakladıkları kırılma noktalarını anlattı.

İsterseniz, buyrun beraber bakalım...

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Sizler de takdir edersiniz ki toplumun bazı cinsiyet normları var. Hatta bu tarz şeyleri küçüklükten itibaren empoze ediyorlar.

Yetiştirilme tarzı, aile yapısı en büyük etkenlerden bir tanesi. Kardeşler arasındaki ilişkilere de bakarsak 'abi' figürünün daha ön planda tutulduğunu görebilirsiniz.

Twitter kullanıcıları da feminizmin, cinsiyet rollerinin zaman zaman evde başladığını dile getirdi.

Twitter kullanıcıları da feminizmin, cinsiyet rollerinin zaman zaman evde başladığını dile getirdi.
twitter.com

Her şey aslında bir öğreti mi?

Her şey aslında bir öğreti mi?
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"Herkes güldü"

"Herkes güldü"
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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