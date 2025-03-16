Yaşadıkları Travmalar Yüzünden Feminizm ile Daha Erken Tanışmak Zorunda Kalan Kullanıcılar

Feminizm bazen bir tercih olmaktan çok, yaşadığımız zorluklar ve travmaların bir sonucu olarak hayatımıza giriyor. Erken yaşlarda cinsiyetçilik, baskı ya da ayrımcılıkla tanışanlar, dünyayı daha adil bir şekilde görmeyi istiyorlar. X kullanıcıları da küçükken yaşadıkları travmaları dile getirerek feminizmi kucakladıkları kırılma noktalarını anlattı.

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