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Sevgilinizin Tinder Kullanıp Kullanmadığını Öğrenmenin Yolu: Cheaterbuster AI

Sevgilinizin Tinder Kullanıp Kullanmadığını Öğrenmenin Yolu: Cheaterbuster AI

tinder
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.03.2025 - 23:37

Günümüzde dijital çağın getirdiği yeniliklerden biri de online arkadaşlık ve flört uygulamaları oldu. Ancak bu uygulamalar bazı kişiler için güven sorunlarına neden olabiliyor.

İşte tam da bu noktada devreye giren Cheaterbuster AI, Tinder gibi platformlarda partnerinizin aktif olup olmadığını tespit etmeye yardımcı olan bir uygulama olarak piyasaya sürüldü. Peki, Cheaterbuster AI tam olarak nedir ve nasıl çalışır?

Detaylıca anlattık!

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Size sadık olduğunu düşündüğünüz partnerinizin 'tanışma uygulaması' kullandığını öğrenseniz ne yapardınız?

Size sadık olduğunu düşündüğünüz partnerinizin 'tanışma uygulaması' kullandığını öğrenseniz ne yapardınız?

Özellikle uzun ilişkilerde zaman zaman 'Aldatılıyor muyum?' sorusunu kendinize sorabilirsiniz. Aldatan kişinin kapısını çaldığı ilk yer de genellikle tanışma uygulamaları oluyor.

Bir grup yazılımcı da bu ihtimali düşünmüş olacak ki, buna yönelik bir uygulama tasarlamışlar: Cheaterbuster AI

Bir grup yazılımcı da bu ihtimali düşünmüş olacak ki, buna yönelik bir uygulama tasarlamışlar: Cheaterbuster AI

Yapay zeka tabanlı çalışan uygulama, belirli bilgileri girerek partnerinizin ya da tanıdığınız birinin herhangi bir tanışma uygulaması kullanıp kullanmadığını öğrenmenizi sağlıyor.

Cheaterbuster AI, eşleşme sistemini kullanarak belirlenen kişinin profilini tespit etmeye çalışarak sonuçları kullanıcılara sunuyor. Özellikle partnerlerinin sadakatinden şüphe duyan kişiler tarafından tercih edilen bu uygulama, etik ve gizlilik konusunda tartışmalara neden oluyor.

Peki nasıl çalışıyor dersiniz?

Peki nasıl çalışıyor dersiniz?

İlk olarak sizi bu şekilde bir sayfa karşılıyor. Bulmak istediğiniz kişinin sadece adını yazmanız yeterli.

Ardından bulmak istediğiniz kişinin yaşını ve cinsiyetini giriyorsunuz.

Ardından bulmak istediğiniz kişinin yaşını ve cinsiyetini giriyorsunuz.

Yapay zeka tabanlı olduğu için, bu bilgiler üzerinden profil elemesi yapıyor.

Ardından bulmak istediğiniz kişinin en son hangi bölgede Tinder kullanmış olabileceğini giriyorsunuz.

Ardından bulmak istediğiniz kişinin en son hangi bölgede Tinder kullanmış olabileceğini giriyorsunuz.

Son olarak da fotoğraf yüklüyorsunuz. Uygulamanın dediğine göre bu fotoğraflar veritabanında depolanmıyor.

Sonrasında karşınıza yüklediğiniz bilgilerle uyuşan profiller gösteriliyor. Bunları görebilmeniz için de belirli bir ücret ödemeniz gerekiyor. Fiyatlandırma ise şu şekilde:

  • 1 arama: 17.99 dolar + vergi

  • 2 arama: 29.99 dolar + vergi

  • 3 arama: 34.99 dolar + vergi

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Etik kurallarını unutmamak gerek...

Etik kurallarını unutmamak gerek...

Her ne olursa olsun bir kişiyi takip ettirmek ya da 'stalklamak' sağlıklı bir ilişki dinamiğinde olmaması gereken şeyler. Güve problemleriniz varsa öncelikle partnerinizle konuşmak her zaman için en sağlıklısıdır.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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mdalga

Ne yani; Dötü Bo*klu Sevgilim tinder kullanıyor ve bir de üstüne ben mallığımı kendi kendime ifşa etmek için 17 dolares mi ödemeliyim? (Beleşe biliyorum kull... Devamını Gör