Sevgilinizin Tinder Kullanıp Kullanmadığını Öğrenmenin Yolu: Cheaterbuster AI
Sevgilinizin Tinder Kullanıp Kullanmadığını Öğrenmenin Yolu: Cheaterbuster AI
Günümüzde dijital çağın getirdiği yeniliklerden biri de online arkadaşlık ve flört uygulamaları oldu. Ancak bu uygulamalar bazı kişiler için güven sorunlarına neden olabiliyor.
İşte tam da bu noktada devreye giren Cheaterbuster AI, Tinder gibi platformlarda partnerinizin aktif olup olmadığını tespit etmeye yardımcı olan bir uygulama olarak piyasaya sürüldü. Peki, Cheaterbuster AI tam olarak nedir ve nasıl çalışır?
Detaylıca anlattık!
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Size sadık olduğunu düşündüğünüz partnerinizin 'tanışma uygulaması' kullandığını öğrenseniz ne yapardınız?
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Bir grup yazılımcı da bu ihtimali düşünmüş olacak ki, buna yönelik bir uygulama tasarlamışlar: Cheaterbuster AI
Peki nasıl çalışıyor dersiniz?
Ardından bulmak istediğiniz kişinin yaşını ve cinsiyetini giriyorsunuz.
Ardından bulmak istediğiniz kişinin en son hangi bölgede Tinder kullanmış olabileceğini giriyorsunuz.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Ne yani; Dötü Bo*klu Sevgilim tinder kullanıyor ve bir de üstüne ben mallığımı kendi kendime ifşa etmek için 17 dolares mi ödemeliyim? (Beleşe biliyorum kull... Devamını Gör