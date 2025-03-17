Estetiklerine 3 Milyon TL Harcamış: Kendisini Çok Güzel Bulduğu İçin Evinin Her Köşesini Aynayla Döşeyen Kadın
Estetiklerine 3 Milyon TL Harcamış: Kendisini Çok Güzel Bulduğu İçin Evinin Her Köşesini Aynayla Döşeyen Kadın
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/338...
Kendimizle barışık olmak tabii ki güzel bir şey, ama Natalie isimli bir influencer’ın durumu biraz daha farklı. Sayısız estetik operasyon geçiren Natalie, bu süreçte 3 milyondan fazla para harcamış ve artık kendisine hayran kalmış durumda. O kadar ki, evine kendi posterlerini asmış, yetmemiş evin birçok köşesine ayna yerleştirmiş. İnsanlar onun bu halini sıkça yargılasa da, Natalie kendisinden oldukça memnun ve yaptıklarından pişman değil.
İşte detaylar...
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Eğer influencer dünyasına hakimseniz, Natalie'yi belki sima olarak tanıyorsunuzdur.
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Natalie, 'Geçirdiğim ameliyat sayısı yüzünden insanlar tarafından yargılanıyorum' diyor.
Ve Natalie kendine olan sevgisi, evinde de her açıdan gözler önüne serilmiş.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Yine onedio dan gündemi sarsacak mükemmel bir haber daha.