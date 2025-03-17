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Estetiklerine 3 Milyon TL Harcamış: Kendisini Çok Güzel Bulduğu İçin Evinin Her Köşesini Aynayla Döşeyen Kadın

Estetiklerine 3 Milyon TL Harcamış: Kendisini Çok Güzel Bulduğu İçin Evinin Her Köşesini Aynayla Döşeyen Kadın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.03.2025 - 13:58

Kendimizle barışık olmak tabii ki güzel bir şey, ama Natalie isimli bir influencer’ın durumu biraz daha farklı. Sayısız estetik operasyon geçiren Natalie, bu süreçte 3 milyondan fazla para harcamış ve artık kendisine hayran kalmış durumda. O kadar ki, evine kendi posterlerini asmış, yetmemiş evin birçok köşesine ayna yerleştirmiş. İnsanlar onun bu halini sıkça yargılasa da, Natalie kendisinden oldukça memnun ve yaptıklarından pişman değil.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/338...
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Eğer influencer dünyasına hakimseniz, Natalie'yi belki sima olarak tanıyorsunuzdur.

Eğer influencer dünyasına hakimseniz, Natalie'yi belki sima olarak tanıyorsunuzdur.

Kendisi, hem çevresinde hem de sosyal medyasında 'güzelliğiyle' ön plana çıkan isimlerden bir tanesi. 18 yaşına bastığında çeşitli operasyonlar geçirmiş.

Hatta şu anki dış görünüşüne ulaşmak için de totalde 100 bin dolar (yaklaşık 3 milyon 665 bin TL) ödediğini de vurguluyor. Natalie, insanlar tarafından, 'çekici', 'kötü şöhretli' ve 'egzotik' olarak anılmak istediğini de vurguluyor.

Natalie, 'Geçirdiğim ameliyat sayısı yüzünden insanlar tarafından yargılanıyorum' diyor.

Natalie, 'Geçirdiğim ameliyat sayısı yüzünden insanlar tarafından yargılanıyorum' diyor.

Alın küçültme, iki kaş kaldırma, kaş tıraşı, iki burun ameliyatı, elmacık kemiği implantları, alt göz dolgusu, elmacık dolgusu, dudak dolgusu, çene törpüsü, çene kemiği törpüsü, diş kaplamaları ve iki meme ameliyatı da dahil olmak üzere 21 işlem geçirdi.

'Gerçekten, bence eğer kendinle ilgili bir şeyden hoşlanmıyorsan, onu değiştirmeniz gerek.'

Natalie, nereye giderse gitsin her zaman ilgi odağı olduğunu da söylemeden edemiyor. Ayrıca ilerleyen zamanlarda Türkiye'ye gelip birkaç estetik operasyon daha geçirecekmiş.

Ve Natalie kendine olan sevgisi, evinde de her açıdan gözler önüne serilmiş.

Ve Natalie kendine olan sevgisi, evinde de her açıdan gözler önüne serilmiş.

Chicago’daki dairesinde, kendisinin sayısız çerçeveli fotoğrafı ve birçok aynası bulunuyor.

'Çünkü kendimi izlemeyi seviyorum,' diye açıklama yaptı Natalie.

'Kendi resmini duş perdesi yaptıran kaç kişi tanıyorsunuz?'

Natalie, kendisini 'kendisiyle takıntılı' olarak tanımlarken, başkalarının onu 'kendini beğenmiş', 'narsist' ve 'benmerkezci' olarak yargıladığını paylaştı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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