Estetiklerine 3 Milyon TL Harcamış: Kendisini Çok Güzel Bulduğu İçin Evinin Her Köşesini Aynayla Döşeyen Kadın

Alın küçültme, iki kaş kaldırma, kaş tıraşı, iki burun ameliyatı, elmacık kemiği implantları, alt göz dolgusu, elmacık dolgusu, dudak dolgusu, çene törpüsü, çene kemiği törpüsü, diş kaplamaları ve iki meme ameliyatı da dahil olmak üzere 21 işlem geçirdi.

'Gerçekten, bence eğer kendinle ilgili bir şeyden hoşlanmıyorsan, onu değiştirmeniz gerek.'

Natalie, nereye giderse gitsin her zaman ilgi odağı olduğunu da söylemeden edemiyor. Ayrıca ilerleyen zamanlarda Türkiye'ye gelip birkaç estetik operasyon daha geçirecekmiş.