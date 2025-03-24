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Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler

Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.03.2025 - 11:02

Instagram, anılarımızı paylaşırken en çok kullandığımız platformlardan biri. Ama bazı kullanıcılar, fotoğraflara ufak tefek dokunuşlarla yetinmiyor, işi biraz ileri götürüp bambaşka birine dönüşüyor! Öyle ki fotoğraflara bakınca 'Bu kişi aynı kişi mi gerçekten?' diye sorgulamamak elde değil. Photoshopun sınırlarını zorlayan bu paylaşımlara birlikte göz atalım! 👇

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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

'Cilt rengiyle neden bu kadar çok oynuyor?'

2. "Arkadaşım photoshop bağımlısı"

2. "Arkadaşım photoshop bağımlısı"

Hiçbir fotoğrafında filtre olmadığını iddia ediyor...

3. "Facebook'ta gördüm ve şok oldum"

3. "Facebook'ta gördüm ve şok oldum"

Bu kadar filtreye ne gerek vardı?

4. "Ruhuma ruhuma bakıyormuş gibi hissediyorum"

4. "Ruhuma ruhuma bakıyormuş gibi hissediyorum"

Gerçekten tatsız bir çalışma olmuş.

5. 👇

5. 👇

'Gerçek hayatta asla böyle görünmüyor'

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6. Yok artık!

6. Yok artık!

Photoshop yapayım derken bileklerini yamultmuş...

7. Bence herkese ufak da olsa anatomi dersi verilmeli...

7. Bence herkese ufak da olsa anatomi dersi verilmeli...

'Harry Potter filminden fırlamış gibi duruyor'

8. Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor...

8. Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor...

'Bu fotoğrafta garip bir şey var...'

9. "Arkadaşına shop yapmayı unutmuş..."

9. "Arkadaşına shop yapmayı unutmuş..."

Gerçekten hiç gerek yoktu...

10. 👇

10. 👇

'Bir insanın böyle bir fiziğe sahip olması imkansız'

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11. Diyecek söz yok...

11. Diyecek söz yok...

'Photoshop yapacağım derken şişeyi de yok etmiş...'

12. "İlk resim beni nedensizce korkuttu"

12. "İlk resim beni nedensizce korkuttu"

13. Çok ünlü bir model!

13. Çok ünlü bir model!

'Fotoğraflarının doğal olduğunu söylüyor'

14. "Makyajında bile filtre var."

14. "Makyajında bile filtre var."

'Bu kadarına gerek var mıydı?'

15. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Siz neler düşünüyorsunuz?

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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