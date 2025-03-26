Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ekrem İmamoğlu Açıklaması: “Heybedeki Büyük Turplar Dökülmedi”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ekrem İmamoğlu Açıklaması: “Heybedeki Büyük Turplar Dökülmedi”
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. CHP ve Ekrem İmamoğlu kanadında yaşanan olaylar hakkında da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan İmamoğlu operasyonları hakkında “Heybedeki büyük turplar dökülmedi. Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti, kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri dahi kalmayacak.
Toplantı sonrasında gazetecilerin çevresini sardığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Turpun büyüğü CHP kayyum mu?' sorusuna Meclis'teki başka bir gazeteciye 'Sen anlatıver' diyerek yanıt verdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'heybedeki turp' açıklaması 👇
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'nin meclis grup toplantısındaki açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Gazeteciler, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a daha önce de sarf ettiği, bugün de grup toplantısında "Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi" sözlerini sordu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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