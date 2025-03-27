Sevgilinin Burcunu Seç Seninle Evlenecek mi Söyleyelim!

Sevgilinin, belki de her ne kadar seninle birlikte olmayı seçmiş olsa da, evlilik düşüncesiyle barışık olmadığını hiç düşündün mü? Belki de kalbinin en derinlerinde, seninle olan duygusal bağınızı daha da kuvvetlendirmenize rağmen, evlilik konusunda bir isteksizlik hissediyor. Biliyorum, birlikte geçirdiğiniz o romantik anlar, birlikte paylaştığınız tatlı mutluluklar, seni yanıltmış olabilir. Ancak, gerçekte ikinizin hayat yolunu birleştirmek, birlikte bir gelecek kurmak konusunda o adımı atmaya yanaşmıyor olabilir. Belki de başka bir yolu seçmek, başka hayaller kurmak istiyor. Ya da belki de evlilik fikri ona biraz yabancı geliyor. Ne olursa olsun, seni seviyor olabilir ama evlilik, belki de senin hayalini kurduğun o romantik geleceği paylaşmak onun için doğru adım olmayabilir. Bu durumda, belki de onunla birlikte bir hayat kurma hayallerin biraz daha beklemeli. Unutma, herkesin hayatı kendi ritmini belirler ve belki de sevgilinin ritmi, şu an için evlilik adımlarını atmak için henüz hazır değil.