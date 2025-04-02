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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Gece 03:57’de 2 Nisan Boykotu Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Gece 03:57’de 2 Nisan Boykotu Açıklaması

Boykot
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.04.2025 - 08:03

Sosyal medyada organize edilen ‘2 Nisan Boykotu’ organizasyonu etkilerini göstermeye devam ediyor. Hükümet kanadından peş peşe gelen tepkilere bir yenisi de İçişleri Bakanı’ndan geldi. Bakan Yerlikaya, sabaha karşı sat 03:57’de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak “Unutulmasın ki, bu çağrı ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır. Bu boykot çağrısı, binlerce insanın ekmeğiyle oynamak demektir!” dedi.

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Özgür Özel’in ‘boykot listesi’ diye Saraçhane eylemleri sırasında başlattığı akım tüm hızıyla devam ediyor.

Özgür Özel’in ‘boykot listesi’ diye Saraçhane eylemleri sırasında başlattığı akım tüm hızıyla devam ediyor.

Sosyal medyada organize olunan boykota milyonlar katılırken son olarak da gündem 2 Nisan boykotu oldu. “2 Nisan’da tüketimi durdur” sloganıyla yola çıkan çağrı, büyük ses getirdi. Hükümet kanadından da boykot çağrısına peş peşe tepkiler geldi. Hatta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada ve geleneksel medyada yer alan boykot çağrılarına ilişkin soruşturma başlattı.

Bir tepki de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan geldi. Yerlikaya, “Ekonomimize bir darbe girişimidir!" dedi.

Bir tepki de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan geldi. Yerlikaya, “Ekonomimize bir darbe girişimidir!" dedi.

Sabaha karşı saat 03:57’de sosyal medya hesabından açıklama yapan Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: 

“Gençlerimizi kendi siyasi emelleri uğruna sokaklara çağırıp iç karışıklık çıkarmaya çalışanlar; halkımız arasında kin ve düşmanlık tohumlarını ekmeye uğraşanlar, “işkence yapılıyor” diyerek ülkemize iftira atanlar, şimdi de ‘’boykot çağrısı’’ yapıyorlar.

Ana muhalefetin fütursuz çağrılarını büyük bir keyifle izleyenlerin başında siyonist İsrail’in gelmesi, nasıl bir tezahürdür? 

Türkiye kendi ayaklarının üzerinde durdukça, dünya siyasetinde dik ve güçlü bir duruş sergiledikçe, bölgesinde olup bitene seyirci kalmadıkça, hem milletimizin hem de mazlumların hakkını korudukça, birileri yine aynı oyunları sahneye koymaya başladı.

Şimdi de ‘’boykot’’ diyorlar. Peki kim, kimi boykot edecek?

Milletimiz; kendi esnafını, çiftçisini, yerli ve milli ürünlerini, üreticilerini, öz sanayisini boykot edecek, öyle mi? ‘’Demokratik hak’’ kalkanı gölgesinde istenen bu mu? 

Unutulmasın ki, bu çağrı ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır. Bu boykot çağrısı, binlerce insanın ekmeğiyle oynamak demektir!

Bu çağrı milli ekonomimize suikasttır! Kendi insanımızın ekmeğini küçültmektir. Ekonomimize bir darbe girişimidir! Oysa biz ‘’Boykotla değil, üretimle büyürüz!’’

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Tehditlerle, parmak sallamalarla, sokak ve boykot çağrılarıyla eğip, bükülemez. 

Parti içi kavgalarınıza ülkemizi alet etmeyin!

İşçilerimizin, üreticilerimizin, çiftçilerimizin gücü; gençlerimizin enerjisiyle, 7’den 77’ye, alın terimizi akıtmaya, bir ve beraber olarak Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru yürümeye devam edeceğiz.

#BoykotDeğilMilliZarar”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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