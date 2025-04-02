İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Gece 03:57’de 2 Nisan Boykotu Açıklaması
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Gece 03:57’de 2 Nisan Boykotu Açıklaması
Sosyal medyada organize edilen ‘2 Nisan Boykotu’ organizasyonu etkilerini göstermeye devam ediyor. Hükümet kanadından peş peşe gelen tepkilere bir yenisi de İçişleri Bakanı’ndan geldi. Bakan Yerlikaya, sabaha karşı sat 03:57’de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak “Unutulmasın ki, bu çağrı ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır. Bu boykot çağrısı, binlerce insanın ekmeğiyle oynamak demektir!” dedi.
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Özgür Özel’in ‘boykot listesi’ diye Saraçhane eylemleri sırasında başlattığı akım tüm hızıyla devam ediyor.
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Bir tepki de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan geldi. Yerlikaya, “Ekonomimize bir darbe girişimidir!" dedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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