Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Boykota Karşı "Alışverişinizi Mutlaka 2 Nisan'da Yapın" Çağrısı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Boykota Karşı "Alışverişinizi Mutlaka 2 Nisan'da Yapın" Çağrısı
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Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından başlayan protestolara boykotlar eklenmişti. Sosyal medyada yapılan boykot çağrıları hız kesmeden devam ederken 2 Nisan'da tüketimi tamamen durdurma duyuruları yapıldı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, boykot çağrısı yapanları esefle kınadığını söyleyerek halkı 2 Nisan'da alışverişe davet etti.
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23 Mart'ta "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıkları ülke gündemini derinden sarstı.
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Hemen akabinde sosyal medyada 2 Nisan'da tüketimi kökünden durdurma çağrıları yer almaya başladı.
Geçtiğimiz saatlerde Ticaret Bakanı Ömer Bolat, boykota karşı bir çağrıda bulundu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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