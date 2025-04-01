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Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Boykota Karşı "Alışverişinizi Mutlaka 2 Nisan'da Yapın" Çağrısı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Boykota Karşı "Alışverişinizi Mutlaka 2 Nisan'da Yapın" Çağrısı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.04.2025 - 23:34

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Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından başlayan protestolara boykotlar eklenmişti. Sosyal medyada yapılan boykot çağrıları hız kesmeden devam ederken 2 Nisan'da tüketimi tamamen durdurma duyuruları yapıldı. 

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, boykot çağrısı yapanları esefle kınadığını söyleyerek halkı 2 Nisan'da alışverişe davet etti.

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23 Mart'ta "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıkları ülke gündemini derinden sarstı.

23 Mart'ta "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıkları ülke gündemini derinden sarstı.

Ülkenin dört bir yanında protestolar ve eylemler bir an olsun dinmezken geçtiğimiz günlerde konuya boykotlar da eklenmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Saraçhane'de düzenlediği mitinglerde boykot listesini açıklaması üzerine markalar sosyal medyada hızla yayılmaya başlamış, tepkiler peş peşe yükselmişti.

Hemen akabinde sosyal medyada 2 Nisan'da tüketimi kökünden durdurma çağrıları yer almaya başladı.

Hemen akabinde sosyal medyada 2 Nisan'da tüketimi kökünden durdurma çağrıları yer almaya başladı.

Boykota katılan milyonlar kısa süre içerisinde sosyal medya üzerinden 2 Nisan Çarşamba günü tüketimi durdurma çağrısında bulundu. Çağrıya birçok ünlü isim katılıp destek verirken, önce İmamoğlu'ndan ardından Özel'den açıklama gelmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde Ticaret Bakanı Ömer Bolat, boykota karşı bir çağrıda bulundu.

Geçtiğimiz saatlerde Ticaret Bakanı Ömer Bolat, boykota karşı bir çağrıda bulundu.

Geçtiğimiz saatlerde, Başsavcılık tarafından, boykot çağrılarına ilişkin 'Nefret ve Ayrımcılık' ile 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçlamalarıyla re'sen soruşturma başlatıldığı bildirilmişti. 

Ticaret Bakanı Bolat önce, boykot çağrıları nedeniyle ticaretinde maddi kaybı olan esnafın, şirket sahibi ve hissedarlarının borçlar hukuku kapsamında tazminat davası açma hakkı olduğunu belirterek, 'Bu konuda kimse tereddüt etmesin.' dedi.

Boykot çağrılarını esefle kınadığını ve bu çağrıların ekonomiye sabotaj girişimi olduğunu söyleyen Bolat, son 1 saatte 4 ayrı canlı yayına (TRT Haber, A Haber, CNN Turk, Habertürk) katılarak halka seslendi: 

'Bu noktada vatandaşlarımızı, özellikle bu azgın azınlığın ekonomiye, istihdama, halkımızın iş, aş ve gelir durumlarına sekte vurma çabalarına karşı dimdik durmaya davet ediyorum. Vatandaşlarımıza bir çağrım var, 'Eğer bugün, yarın, öbür gün ya da birkaç gün sonra yapacağınız alışveriş planınız varsa mutlaka 2 Nisan günü alışverişinizi, ticaretinizi yapmaya' davet ediyoruz.' dedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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