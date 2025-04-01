Beyefendi Danla Bilic'in Ex'i Çıktı: Demet Özdemir'in Gözlerden Sakındığı Gizemli Sevgilisi Nihayet Gözüktü!
Beyefendi Danla Bilic'in Ex'i Çıktı: Demet Özdemir'in Gözlerden Sakındığı Gizemli Sevgilisi Nihayet Gözüktü!
Şimdilerde Eşref Rüya dizisinde Çağatay Ulusoy'la beraber izlediğimiz Demet Özdemir'in gözlerden uzak bir seneyi aşkın süredir aşk yaşadığı Kadir Güneş'le ilk pozu ortaya çıktı!
Kadir Güneş'in gizli Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafı Birsen Altuntaş paylaştı. Ayrıca beyefendinin aşk geçmişinin de bir hayli kalabalık olduğu öğrenildi...
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Ekranlara Eşref Rüya dizisiyle dönen Demet Özdemir, yeniden tüm ilgi ve odağı kendi üzerine çekmiş durumda.
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İş insanı Metin Güneş‘in oğlu, modacı Gülnur Güneş‘in de kardeşi olan Kadir Güneş'le aşk yaşayan Demet Özdemir ilk defa yeni sevgilisiyle poz verdi.
Ayrıca Kadir Güneş'in aşk geçmişinin oldukça kalabalık olması da dikkatlerden kaçmadı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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