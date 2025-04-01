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Beyefendi Danla Bilic'in Ex'i Çıktı: Demet Özdemir'in Gözlerden Sakındığı Gizemli Sevgilisi Nihayet Gözüktü!

Beyefendi Danla Bilic'in Ex'i Çıktı: Demet Özdemir'in Gözlerden Sakındığı Gizemli Sevgilisi Nihayet Gözüktü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.04.2025 - 20:49

Şimdilerde Eşref Rüya dizisinde Çağatay Ulusoy'la beraber izlediğimiz Demet Özdemir'in gözlerden uzak bir seneyi aşkın süredir aşk yaşadığı Kadir Güneş'le ilk pozu ortaya çıktı!

Kadir Güneş'in gizli Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafı Birsen Altuntaş paylaştı. Ayrıca beyefendinin aşk geçmişinin de bir hayli kalabalık olduğu öğrenildi...

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Ekranlara Eşref Rüya dizisiyle dönen Demet Özdemir, yeniden tüm ilgi ve odağı kendi üzerine çekmiş durumda.

Ekranlara Eşref Rüya dizisiyle dönen Demet Özdemir, yeniden tüm ilgi ve odağı kendi üzerine çekmiş durumda.

Müthiş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Demet Özdemir, şimdilerde partneri Çağatay Ulusoy ile arasındaki nefis uyumla konuşuluyor. 

Oğuzhan Koç'la oldukça kısa süren evliliğinin ardından özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya karar veren Demet Özdemir'in bir süredir bir beyefendiyle aşk yaşadığı konuşuluyordu.

İş insanı Metin Güneş‘in oğlu, modacı Gülnur Güneş‘in de kardeşi olan Kadir Güneş'le aşk yaşayan Demet Özdemir ilk defa yeni sevgilisiyle poz verdi.

İş insanı Metin Güneş‘in oğlu, modacı Gülnur Güneş‘in de kardeşi olan Kadir Güneş'le aşk yaşayan Demet Özdemir ilk defa yeni sevgilisiyle poz verdi.

Bu konudaki duruşunu hiç bozmadan Kadir Güneş'le pozunu sosyal medya hesabına taşımayan Demet Özdemir'i sevdiceği paylaştı. 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre aşk pozunu gizli Instagram hesabından paylaşan Kadir Güneş oldu. Çiftin geçen yazı Amerika'da beraber geçirdiğini biliyorduk, o çok gizemli ilişkiye bir de kar tatili hatırası eklendi böylece!

Ayrıca Kadir Güneş'in aşk geçmişinin oldukça kalabalık olması da dikkatlerden kaçmadı!

Ayrıca Kadir Güneş'in aşk geçmişinin oldukça kalabalık olması da dikkatlerden kaçmadı!

Meğer Demet Özdemir'in gizemli sevgilisi Kadir Güneş, 2021 yılında ünlü şarkıcı Aleyna Tilki ile, 2022 yılında ünlü oyuncu Melisa Döngel'le, son olarak 2023 yılında da sosyal medya fenomeni Danla Bilic'le aşk yaşamış... 

Bakalım Demet&Kadir aşkı bizi nerelere götürecek!?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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