AK Partili Mustafa Varank'ın Eski Boykot Paylaşımı Gündem Olunca CHP Teşekkür Etti
AK Partili Mustafa Varank'ın Eski Boykot Paylaşımı Gündem Olunca CHP Teşekkür Etti
Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Espressolab boykotuna destek olmak için markanın bir şubesinde kahve içmeye gitmişti. Varank'ın 2014 yılında 'boykot' ile ilgili yaptığı paylaşım yeniden gündem olunca CHP Ankara Gençlik Kolları bir fotomontajla AK Partili vekile 'yoldaş' diyerek teşekkür etti
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in işaret ettiği markalar, muhalifler tarafından boykot ediliyor.
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Mustafa Varank'ın 2014 yılında boykot kavramıyla ilgili attı tweet ise yeniden gündem oldu 👇
Ak Partili ismin paylaşımının yeniden gündem olmasının ardından CHP Ankara Gençlik Kolları fotomontajla oluşturulmuş bir Mustafa Varank fotoğrafı paylaşarak "Sağol yoldaş" dedi
Mustafa Varank konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı ve o sözlerinin 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için CHP'li seçmenlere ithafen yazıldığını söyledi.
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