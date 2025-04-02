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AK Partili Mustafa Varank'ın Eski Boykot Paylaşımı Gündem Olunca CHP Teşekkür Etti

AK Partili Mustafa Varank'ın Eski Boykot Paylaşımı Gündem Olunca CHP Teşekkür Etti

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
02.04.2025 - 14:14 Son Güncelleme: 02.04.2025 - 14:15

Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Espressolab boykotuna destek olmak için markanın bir şubesinde kahve içmeye gitmişti. Varank'ın 2014 yılında 'boykot' ile ilgili yaptığı paylaşım yeniden gündem olunca CHP Ankara Gençlik Kolları bir fotomontajla AK Partili vekile 'yoldaş' diyerek teşekkür etti

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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in işaret ettiği markalar, muhalifler tarafından boykot ediliyor.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in işaret ettiği markalar, muhalifler tarafından boykot ediliyor.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ise Espressolab'a destek vermişti.Varank, Espressolab'a kahve içmeye gittiği bir videoyu paylaşmış ve şu sözleri eklemişti: “Meclis’te 1 saatlik arada Espressolab’e gelelim dedik. Burada durumlar gayet iyi. Gençler mutlu, vekil arkadaşlarımız mutlu'

Mustafa Varank'ın 2014 yılında boykot kavramıyla ilgili attı tweet ise yeniden gündem oldu 👇

Mustafa Varank'ın 2014 yılında boykot kavramıyla ilgili attı tweet ise yeniden gündem oldu 👇

'Boykot yapmak da yapmamak da insanların tercihi. Kimsenin niye boykot yapıyorsun diyerek mahalle baskısı yapmaya hakkı yok.'

Ak Partili ismin paylaşımının yeniden gündem olmasının ardından CHP Ankara Gençlik Kolları fotomontajla oluşturulmuş bir Mustafa Varank fotoğrafı paylaşarak "Sağol yoldaş" dedi

Ak Partili ismin paylaşımının yeniden gündem olmasının ardından CHP Ankara Gençlik Kolları fotomontajla oluşturulmuş bir Mustafa Varank fotoğrafı paylaşarak "Sağol yoldaş" dedi

Mustafa Varank konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı ve o sözlerinin 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için CHP'li seçmenlere ithafen yazıldığını söyledi.

Mustafa Varank konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı ve o sözlerinin 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için CHP'li seçmenlere ithafen yazıldığını söyledi.

'Yukarıdaki tweeti günümüzle ilişkilendiren müzmin muhaliflere 11 yıl öncesinden ayna tutalım;

Yıl 2014, Cumhurbaşkanlığı seçimleri arefesi...

CHP elitleri, kendi çatı adaylarına oy vermek istemeyip seçimleri BOYKOT etmeyi düşünen muhalif seçmenlere faşizan baskılar yapıyordu.

Biz buna karşı çıkıyorduk.

Yıl 2025, İBB Yolsuzluk Operasyonu…

CHP elitleri, hırsızlarını kendi istedikleri gibi savunmadıkları için bu sefer de BOYKOT yapmayanlara, ekonomiyi durdurma çağrılarına katılmayanlara, istedikleri mesajı vermeyenlere faşizanca saldırıyorlar.

Biz bugün buna da karşı çıkıyoruz.

Bunlar için muhalif olmanız bile yetmez, onlar kadar militan değilseniz muhalif olamazsınız.

Anlayacağınız; CHP de faşist karakteri de hikaye de aynı.'

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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