'Yukarıdaki tweeti günümüzle ilişkilendiren müzmin muhaliflere 11 yıl öncesinden ayna tutalım;

Yıl 2014, Cumhurbaşkanlığı seçimleri arefesi...

CHP elitleri, kendi çatı adaylarına oy vermek istemeyip seçimleri BOYKOT etmeyi düşünen muhalif seçmenlere faşizan baskılar yapıyordu.

Biz buna karşı çıkıyorduk.

Yıl 2025, İBB Yolsuzluk Operasyonu…

CHP elitleri, hırsızlarını kendi istedikleri gibi savunmadıkları için bu sefer de BOYKOT yapmayanlara, ekonomiyi durdurma çağrılarına katılmayanlara, istedikleri mesajı vermeyenlere faşizanca saldırıyorlar.

Biz bugün buna da karşı çıkıyoruz.

Bunlar için muhalif olmanız bile yetmez, onlar kadar militan değilseniz muhalif olamazsınız.

Anlayacağınız; CHP de faşist karakteri de hikaye de aynı.'