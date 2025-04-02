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2 Nisan Boykotunda İzmir'de Pazar Boş Kaldı: "Pazarcılar Tezgahlarını Toplayıp Gidiyor"

2 Nisan Boykotunda İzmir'de Pazar Boş Kaldı: "Pazarcılar Tezgahlarını Toplayıp Gidiyor"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
02.04.2025 - 14:28

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İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP, belirli firmalara yönelik boykot çağrısı yaptı. Kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu çağrı, “2 Nisan’da harcama yapmıyoruz” kampanyasına dönüştü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de boykota destek verirken, vatandaşlar ve birçok ünlü isim 2 Nisan Çarşamba günü alışveriş yapmayacaklarını açıkladı.

Boykotun etkileri ülke genelinde hissedilirken, İzmir’de pazarlarda dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.

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İzmir’deki bir pazarcı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda pazar yerlerinin boş olduğunu ve esnafın tezgahlarını erken toplamak zorunda kaldığını belirtti.

İzmir’deki bir pazarcı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda pazar yerlerinin boş olduğunu ve esnafın tezgahlarını erken toplamak zorunda kaldığını belirtti.

Paylaşımında, “Pazarcılar boykottan dolayı tezgahlarını toplayıp gidiyor.” ifadelerine yer veren vatandaş, pazar alanlarında alışveriş yapan kişi sayısının oldukça düşük olduğunu gözler önüne serdi.

Paylaşımında, “Pazarcılar boykottan dolayı tezgahlarını toplayıp gidiyor.” ifadelerine yer veren vatandaş, pazar alanlarında alışveriş yapan kişi sayısının oldukça düşük olduğunu gözler önüne serdi.

Türkiye genelinde etkisini sürdüren 2 Nisan boykotu, farklı şehirlerde yankı uyandırmaya devam ederken, özellikle büyük şehirlerde esnafın bu durumdan nasıl etkilendiği de tartışma konusu oldu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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