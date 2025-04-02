İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP, belirli firmalara yönelik boykot çağrısı yaptı. Kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu çağrı, “2 Nisan’da harcama yapmıyoruz” kampanyasına dönüştü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de boykota destek verirken, vatandaşlar ve birçok ünlü isim 2 Nisan Çarşamba günü alışveriş yapmayacaklarını açıkladı.
Boykotun etkileri ülke genelinde hissedilirken, İzmir’de pazarlarda dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.
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İzmir’deki bir pazarcı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda pazar yerlerinin boş olduğunu ve esnafın tezgahlarını erken toplamak zorunda kaldığını belirtti.
Paylaşımında, “Pazarcılar boykottan dolayı tezgahlarını toplayıp gidiyor.” ifadelerine yer veren vatandaş, pazar alanlarında alışveriş yapan kişi sayısının oldukça düşük olduğunu gözler önüne serdi.
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