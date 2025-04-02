Şarkıcı Mustafa Sandal’dan Gençlere Boykot Mesajı: “Büyük Sözü Dinleyin!”
Şarkıcı Mustafa Sandal’dan Gençlere Boykot Mesajı: “Büyük Sözü Dinleyin!”
Şarkıcı Mustafa Sandal 2 Nisan Boykotuna tepki gösteren hükümet kanadının eski açıklamalarıyla gençlere mesaj gönderdi. İletişim Başkanlığı, Mustafa Varank ve Ali Erbaş’ın eski boykotlar hakkındaki sözlerini hatırlatarak “Gençler, her şeye muhalif olmayın. Büyük sözü dinleyin!” dedi.
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Türkiye’de gündem boykot! 2 Nisan boykotu tüm ülkede büyük ses getirmeye devam ediyor.
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Şarkıcı Mustafa Sandal, hükümet yetkililerinin geçmiş dönemde boykot çağrılarına yaptığı yorumları gündeme getirdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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