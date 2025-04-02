Yılmaz Özdil Boykot’u Kadıköy’den Yorumladı: “Yaprak Kımıldamıyor”
Yılmaz Özdil Boykot’u Kadıköy’den Yorumladı: “Yaprak Kımıldamıyor”
İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında CHP boykot edilecek firmaları açıklamıştı. CHP’nin başlattığı boykot sosyal medyada “2 Nisan’da harcama yapmıyoruz” kampanyasına dönüştü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yaptığı paylaşımla 2 Nisan boykotuna destek vermişti.
Sözcü Gazetesi yazarlarından Yılmaz Özdil, Kadıköy’de boykot gözlemini “Yaprak kımıldamıyor” diyerek paylaştı.
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Sosyal medyada başlayan “2 Nisan para harcamama” boykotu CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de paylaşımı ile büyüdü.
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Gazeteci Yılmaz Özdil ise boykot gözlemini paylaştı.
Yılmaz Özdil'in paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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