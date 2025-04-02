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Yılmaz Özdil Boykot’u Kadıköy’den Yorumladı: “Yaprak Kımıldamıyor”

Yılmaz Özdil Boykot’u Kadıköy’den Yorumladı: “Yaprak Kımıldamıyor”

Yılmaz Özdil
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.04.2025 - 13:09

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında CHP boykot edilecek firmaları açıklamıştı. CHP’nin başlattığı boykot sosyal medyada “2 Nisan’da harcama yapmıyoruz” kampanyasına dönüştü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yaptığı paylaşımla 2 Nisan boykotuna destek vermişti. 

Sözcü Gazetesi yazarlarından Yılmaz Özdil, Kadıköy’de boykot gözlemini “Yaprak kımıldamıyor” diyerek paylaştı.

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Sosyal medyada başlayan “2 Nisan para harcamama” boykotu CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de paylaşımı ile büyüdü.

Sosyal medyada başlayan “2 Nisan para harcamama” boykotu CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de paylaşımı ile büyüdü.

Vatandaşlar, ünlü isimlerin de destek verdiği boykot ile 2 Nisan Çarşamba günü hiçbir alışveriş yapmayacak ve para harcamayacak.

Hükümet yetkilileri ise 2 Nisan boykotuna sert tepki gösterdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da boykot çağrılarına re’sen soruşturma başlattı.

Gazeteci Yılmaz Özdil ise boykot gözlemini paylaştı.

Gazeteci Yılmaz Özdil ise boykot gözlemini paylaştı.

Özdil, “30 yıldır Kadıköy’de yaşıyorum, böyle bir şey görmedim, yaprak kımıldamıyor, helikopter anneler ve onların yetiştirdiği duyarlı Z kuşağıyla ne kadar gurur duysak az.” ifadelerini kullandı.

Yılmaz Özdil'in paylaşımı 👇

Yılmaz Özdil'in paylaşımı 👇
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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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