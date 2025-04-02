onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bakan Abdulkadir Uraloğlu’ndan "Ekrem" Paylaşımına Revize Geldi!

Bakan Abdulkadir Uraloğlu’ndan "Ekrem" Paylaşımına Revize Geldi!

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.04.2025 - 12:18

Trabzonspor’un U19 takımı dün büyük bir başarıya imza atarak Inter’i 1-0 yendi ve UEFA Gelişim Ligi'nde yarı finale yükseldi. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzonspor’un golünü atan Ekrem Terzi’nin de isminin geçtiği kutlama paylaşımında değişiklik yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Trabzonspor’un U19 takımı Ekrem Terzi’nin attığı golle Inter’in U19 takımını mağlup etti.

Trabzonspor’un U19 takımı Ekrem Terzi’nin attığı golle Inter’in U19 takımını mağlup etti.

Kendisi de Trabzonlu olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, takımın başarsına tepkisiz kalmadı.

Bakan Uraloğlu ilk paylaşımında, “Sadece Trabzon değil tüm Türkiye ‘Gol’ diye ayağa kalktı. Teşekkürler Ekrem, teşekkürler gençler, teşekkürler Trabzonspor U19. Yolun sonu final inşallah” ifadelerini kullandı.

👇

👇

Bakanın Twitter paylaşımı kısa sürede değişti.

Bakanın Twitter paylaşımı kısa sürede değişti.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu yaptığı paylaşımı kısa süre sonra sildi ve yeni yaptığı paylaşımda “Ekrem” yerine “Ekrem Terzi” yazdı.

Twitter kullanıcılarının yapılan değişiklik sonrasındaki yorumları ise bakanın hesabında görülmemesi için gizlendi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
30
7
7
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın