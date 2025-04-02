Bakan Abdulkadir Uraloğlu’ndan "Ekrem" Paylaşımına Revize Geldi!
Bakan Abdulkadir Uraloğlu’ndan "Ekrem" Paylaşımına Revize Geldi!
Trabzonspor’un U19 takımı dün büyük bir başarıya imza atarak Inter’i 1-0 yendi ve UEFA Gelişim Ligi'nde yarı finale yükseldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzonspor’un golünü atan Ekrem Terzi’nin de isminin geçtiği kutlama paylaşımında değişiklik yapması ise dikkatlerden kaçmadı.
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Trabzonspor’un U19 takımı Ekrem Terzi’nin attığı golle Inter’in U19 takımını mağlup etti.
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Bakanın Twitter paylaşımı kısa sürede değişti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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