Bakan Abdulkadir Uraloğlu’ndan "Ekrem" Paylaşımına Revize Geldi!

Kendisi de Trabzonlu olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, takımın başarsına tepkisiz kalmadı.

Bakan Uraloğlu ilk paylaşımında, “Sadece Trabzon değil tüm Türkiye ‘Gol’ diye ayağa kalktı. Teşekkürler Ekrem, teşekkürler gençler, teşekkürler Trabzonspor U19. Yolun sonu final inşallah” ifadelerini kullandı.