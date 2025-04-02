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Ekrem İmamoğlu’na Çiftçilerden Destek: Traktörler Sokağa İndi

Ekrem İmamoğlu’na Çiftçilerden Destek: Traktörler Sokağa İndi

Yozgat
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.04.2025 - 11:43

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında yurt genelinde protesto gösterileri düzenlenmişti.

Yozgat’ta düzenlenen protestoya çiftçiler de traktörleriyle katılım sağladı.

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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösteren çiftçiler Aydıncık ilçesinde toplandı.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösteren çiftçiler Aydıncık ilçesinde toplandı.

Konvoy için araçlarıyla gelen vatandaşlara, bölgede soğan, patates, pancar ekimi yapan çiftçiler de destek verdi. Bölge çiftçisi, traktörlerine, tarım alanlarında kullandıkları pulluk, mibzer, ilaçlama gibi tarım aletlerini bağlayarak katıldıkları konvoyda çaldıkları klaksonlarla seslerini duyurmaya çalıştı.

İlçe merkezindeki Aydıncık Kaymakamlığı önüne kadar giden protestocular, burada Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

CHP Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan, çiftçinin sorunlarından bahsetti.

CHP Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan, çiftçinin sorunlarından bahsetti.

'Bugün buraya çarpık düzene dur demek ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na destek için toplanmış bulunmaktayız. Peki nasıl destek olacağız? Aydıncık’tan bile serimizi yükselterek, traktörlerle Yozgat’ta Silivri’ye selam yollayarak. Ekrem Başkan yalnız değildir. Arkasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi, Kurtuluş Savaşı kahramanı, Gazisi, mavi gözlü dev ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün on milyonlarca askeri var. Çarıklarla kurulan bu ülkeyi ellerinde Kur’an, dillerinde yalan olan sarıklılara sattırmayacağız. Uyduruk belgelerle, gizli tanıklarla, iftira ile Sayın Ekrem İmamoğlu’na kumpas kurarak cezaevine atanlardan en ağır şekilde hesap soracağız. Soruşturma yapacaksanız gidin görevden el çektirilen jeliboncu Melih’ten hesap sorun. Ayakkabı kutuculardan hesap sorun, FETÖ'nün elini, eteğini öpenlerden hesap sorun.

CHP iktidarında satılan, çalınan bütün kamu malları geri alınacak, size söz veriyoruz. Partimizin iktidarında zenginden, hırsızdan, yandaştan alınıp halka dağıtılacak. Bunların hesabını tek tek zindanlarda verecekler. Gençler özgürce, yaşlılarımız huzur içinde yaşayacaklar. Burada çoğunluğumuz çiftçi ya da çiftçi çocuğu. Yatlara, gemiciklere mazot vergisiz, çiftçiye gelince verginin vergisi var. İlaç, gübre, tohum maliyetleri almış başını gitmiş. Alım garantisi yok, bedava su yok, elektrik beşli çetede. Elinizi vicdanınıza koyun, artık yeter.'

Protestodan görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Yozgat ve protesto 🥹🥹🥹...akepe ve adalet gibi birbirinden uzak kavramların birleşmesi umudumuzu arttırdı...güzel günler göreceğiz güneşli günler 🌞 🤘🏼

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