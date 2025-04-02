Ekrem İmamoğlu’na Çiftçilerden Destek: Traktörler Sokağa İndi
Ekrem İmamoğlu’na Çiftçilerden Destek: Traktörler Sokağa İndi
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında yurt genelinde protesto gösterileri düzenlenmişti.
Yozgat’ta düzenlenen protestoya çiftçiler de traktörleriyle katılım sağladı.
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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösteren çiftçiler Aydıncık ilçesinde toplandı.
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CHP Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan, çiftçinin sorunlarından bahsetti.
Protestodan görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Yozgat ve protesto 🥹🥹🥹...akepe ve adalet gibi birbirinden uzak kavramların birleşmesi umudumuzu arttırdı...güzel günler göreceğiz güneşli günler 🌞 🤘🏼
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