Ekrem İmamoğlu’na Çiftçilerden Destek: Traktörler Sokağa İndi

'Bugün buraya çarpık düzene dur demek ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na destek için toplanmış bulunmaktayız. Peki nasıl destek olacağız? Aydıncık’tan bile serimizi yükselterek, traktörlerle Yozgat’ta Silivri’ye selam yollayarak. Ekrem Başkan yalnız değildir. Arkasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi, Kurtuluş Savaşı kahramanı, Gazisi, mavi gözlü dev ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün on milyonlarca askeri var. Çarıklarla kurulan bu ülkeyi ellerinde Kur’an, dillerinde yalan olan sarıklılara sattırmayacağız. Uyduruk belgelerle, gizli tanıklarla, iftira ile Sayın Ekrem İmamoğlu’na kumpas kurarak cezaevine atanlardan en ağır şekilde hesap soracağız. Soruşturma yapacaksanız gidin görevden el çektirilen jeliboncu Melih’ten hesap sorun. Ayakkabı kutuculardan hesap sorun, FETÖ'nün elini, eteğini öpenlerden hesap sorun.

CHP iktidarında satılan, çalınan bütün kamu malları geri alınacak, size söz veriyoruz. Partimizin iktidarında zenginden, hırsızdan, yandaştan alınıp halka dağıtılacak. Bunların hesabını tek tek zindanlarda verecekler. Gençler özgürce, yaşlılarımız huzur içinde yaşayacaklar. Burada çoğunluğumuz çiftçi ya da çiftçi çocuğu. Yatlara, gemiciklere mazot vergisiz, çiftçiye gelince verginin vergisi var. İlaç, gübre, tohum maliyetleri almış başını gitmiş. Alım garantisi yok, bedava su yok, elektrik beşli çetede. Elinizi vicdanınıza koyun, artık yeter.'