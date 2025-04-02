onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Rasim Ozan Kütahyalı: “Fatih Altaylı Bu Haftalarda Tutuklanırsa Şaşırmayın”

Rasim Ozan Kütahyalı: “Fatih Altaylı Bu Haftalarda Tutuklanırsa Şaşırmayın”

Fatih Altaylı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.04.2025 - 10:38

Rasim Ozan Kütahyalı’nın hedefindeki isim gazeteci Fatih Altaylı oldu. Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptali ile başlayan sürecin başından bu yana katıldığı Youtube programında çeşitli iddialarda bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, Fatih Altaylı için de “Fatih Altaylı bu haftalarda tutuklanırsa tamamen Fatih Altaylı Youtube tarihe karışırsa şaşırmayın” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rasim Ozan Kütahyalı, Ensonhaber Youtube kanalındaki yeni programında Fatih Altaylı hakkında iddialarda bulundu.

Rasim Ozan Kütahyalı, Ensonhaber Youtube kanalındaki yeni programında Fatih Altaylı hakkında iddialarda bulundu.

Kütahyalı açıklamalarında “Daha sert bir dönem geliyor, “Fatih Altaylı bu haftalarda tutuklanırsa tamamen Fatih Altaylı Youtube tarihe karışırsa şaşırmayın” dedi.

İşte Rasim Ozan Kütahyalı’nın açıklamaları:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
8
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın