Rasim Ozan Kütahyalı: “Fatih Altaylı Bu Haftalarda Tutuklanırsa Şaşırmayın”
Rasim Ozan Kütahyalı: “Fatih Altaylı Bu Haftalarda Tutuklanırsa Şaşırmayın”
Rasim Ozan Kütahyalı’nın hedefindeki isim gazeteci Fatih Altaylı oldu. Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptali ile başlayan sürecin başından bu yana katıldığı Youtube programında çeşitli iddialarda bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, Fatih Altaylı için de “Fatih Altaylı bu haftalarda tutuklanırsa tamamen Fatih Altaylı Youtube tarihe karışırsa şaşırmayın” dedi.
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Rasim Ozan Kütahyalı, Ensonhaber Youtube kanalındaki yeni programında Fatih Altaylı hakkında iddialarda bulundu.
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İşte Rasim Ozan Kütahyalı’nın açıklamaları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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