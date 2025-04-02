Fatih Altaylı: “Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin Başına Geçerse AKP’ye Oy Veririm”

Altaylı “Bu dede yeniden aday olursa ve Allah korusun bu adam seçilirse AKP’ye oy veririm. Kılıçdaroğlu seçilirse benden kurtulma şansınız var, bir daha beni kimse göremez. Memleketle ilgili tüm umutlarım biter. Yemin ediyorum, memleketi terk edemem ama yayıncılığı gazeteciliği her şeyi bırakırım” dedi.