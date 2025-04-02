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Fatih Altaylı: “Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin Başına Geçerse AKP’ye Oy Veririm”

Fatih Altaylı: “Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin Başına Geçerse AKP’ye Oy Veririm”

Kemal Kılıçdaroğlu Fatih Altaylı CHP
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.04.2025 - 09:52 Son Güncelleme: 02.04.2025 - 10:14

Gazeteci Fatih Altaylı, Youtube kanalındaki programında CHP’nin olağanüstü kurultayı hakkında açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultayda yeniden aday olacağı iddiaları üzerine konuşan Fatih Altaylı “Bu dede yeniden aday olursa ve Allah korusun bu adam seçilirse AKP’ye oy veririm. Kılıçdaroğlu seçilirse benden kurtulma şansınız var, bir daha beni kimse göremez” dedi.

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Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin olağanüstü kurultayından yeniden genel başkanlığa aday olacağı iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin olağanüstü kurultayından yeniden genel başkanlığa aday olacağı iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Altaylı “Bu dede yeniden aday olursa ve Allah korusun bu adam seçilirse AKP’ye oy veririm. Kılıçdaroğlu seçilirse benden kurtulma şansınız var, bir daha beni kimse göremez. Memleketle ilgili tüm umutlarım biter. Yemin ediyorum, memleketi terk edemem ama yayıncılığı gazeteciliği her şeyi bırakırım” dedi.

İşte Fatih Altaylı'nın Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki açıklamalarının tamamı

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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