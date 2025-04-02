Fatih Altaylı: “Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin Başına Geçerse AKP’ye Oy Veririm”
Fatih Altaylı: “Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin Başına Geçerse AKP’ye Oy Veririm”
Gazeteci Fatih Altaylı, Youtube kanalındaki programında CHP’nin olağanüstü kurultayı hakkında açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultayda yeniden aday olacağı iddiaları üzerine konuşan Fatih Altaylı “Bu dede yeniden aday olursa ve Allah korusun bu adam seçilirse AKP’ye oy veririm. Kılıçdaroğlu seçilirse benden kurtulma şansınız var, bir daha beni kimse göremez” dedi.
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Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin olağanüstü kurultayından yeniden genel başkanlığa aday olacağı iddiaları üzerine açıklama yaptı.
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İşte Fatih Altaylı'nın Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki açıklamalarının tamamı
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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