CHP’li Ali Mahir Başarır’dan Mesut Özil’in 2 Nisan Boykotu Tepkisine Cevap: “Sen Hangi Milli Takımda Oynadın?”

2 Nisan Boykotu, sosyal medyada büyük ses getirdi. Son günlerde yaşanan siyasi tutuklamalar ve gözaltılara tepki göstermek isteyen vatandaşlar, sosyal medyada boykot çağrısında bulundu. Ancak 2 Nisan Boykotuna hükümet ve hükümete yakın isimlerden tepki geldi.

2 Nisan Boykotuna tepki veren isimlerden biri de son dönemde AKP destekçisi olan, AKP’nin de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Alman milli futbolcu Mesut Özil oldu. Futbol oynadığı dönemde Türk Milli Takımını reddederek Almanya için oynayan Mesut Özil’in 2 Nisan Boykotu için yaptığı “Boykot adın altında yerli ve milli markalarımıza zarar vermeyelim açıklamasına CHP’li Ali Mahir Başarır’dan milli takım göndermeli cevap geldi.

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