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CHP’li Ali Mahir Başarır’dan Mesut Özil’in 2 Nisan Boykotu Tepkisine Cevap: “Sen Hangi Milli Takımda Oynadın?”

CHP’li Ali Mahir Başarır’dan Mesut Özil’in 2 Nisan Boykotu Tepkisine Cevap: “Sen Hangi Milli Takımda Oynadın?”

Mesut Özil Boykot
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.04.2025 - 09:23 Son Güncelleme: 02.04.2025 - 10:06

2 Nisan Boykotu, sosyal medyada büyük ses getirdi. Son günlerde yaşanan siyasi tutuklamalar ve gözaltılara tepki göstermek isteyen vatandaşlar, sosyal medyada boykot çağrısında bulundu. Ancak 2 Nisan Boykotuna hükümet ve hükümete yakın isimlerden tepki geldi. 

2 Nisan Boykotuna tepki veren isimlerden biri de son dönemde AKP destekçisi olan, AKP’nin de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Alman milli futbolcu Mesut Özil oldu. Futbol oynadığı dönemde Türk Milli Takımını reddederek Almanya için oynayan Mesut Özil’in 2 Nisan Boykotu için yaptığı “Boykot adın altında yerli ve milli markalarımıza zarar vermeyelim açıklamasına CHP’li Ali Mahir Başarır’dan milli takım göndermeli cevap geldi. 

İşte detaylar…

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Türkiye'de son günlerde yaşanan siyasi tutuklamalar ve gözaltılara tepki göstermek isteyen vatandaşlar, sosyal medyada boykot çağrısında bulundu.

Türkiye'de son günlerde yaşanan siyasi tutuklamalar ve gözaltılara tepki göstermek isteyen vatandaşlar, sosyal medyada boykot çağrısında bulundu.

2 Nisan günü hiçbir şekilde alışveriş yapılmamasına yönelik genel boykot çağrıları sosyal medyanın gündemine otururken siyasiler ve ünlü isimler de duruma tepkisiz kalmadı.

Özellikle AKP’li siyasilerden peş peşe ‘tepki’ açıklamaları gelirken bir açıklama da Alman milli takımının eski futbolcusu Mesut Özil’den geldi.

AKP MKYK üyesi Mesut Özil de diğer AKP’li siyasiler gibi 2 Nisan boykotuna tepki gösterdi.

AKP MKYK üyesi Mesut Özil de diğer AKP’li siyasiler gibi 2 Nisan boykotuna tepki gösterdi.

AKP’nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi eski futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Boykot adı altında yerli ve milli markalarımıza zarar vermeyelim. Toplumsal birliğimizi koruyalım! #BoykotDeğilMilliZarar' ifadelerine yer verdi.

CHP’li Ali Mahir Başarır’dan milli takım göndermeli cevap:

CHP’li Ali Mahir Başarır’dan milli takım göndermeli cevap:

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Özil'in bu paylaşımına kinayeli şekilde yanıt verdi. Özil'in ifadelerini alıntılayan Başarır, 'Yerli ve milli kardeşim; sen hangi milli takımda oynadın?' dedi.

Mesut Özil de Başarır’ın göndermesine cevap verdi 👇

Mesut Özil de Başarır’ın göndermesine cevap verdi 👇

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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