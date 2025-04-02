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Mesut Özil'in 2 Nisan Boykot Çağrısına Yaptığı "Yerli ve Milli" Yorumuna Tepki Yağıyor

Mesut Özil'in 2 Nisan Boykot Çağrısına Yaptığı "Yerli ve Milli" Yorumuna Tepki Yağıyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.04.2025 - 08:54

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bazı markalara karşı başlattığı boykot çağrısı, sosyal medya kullanıcıları arasında büyüdü. '2 Nisan Boykotu' ilk olarak sosyal medya kullanıcıları arasında organize edildi. Genel boykot, daha sonra Özgür Özel'in çağrısıyla daha geniş kitlelere ulaştı. Hükümet kanadından ise boykot çağrısına üst üste tepkiler geliyor.

Ünlü futbolcu Mesut Özil de boykot çağrısına tepki gösterenlerden oldu. Özil'in 'yerli ve milli' yorumuna ise tepki yağıyor.

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Özgür Özel, Saraçhane eylemleri sırasında boykot çağrısında bulundu.

Özgür Özel, Saraçhane eylemleri sırasında boykot çağrısında bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla Saraçhane'de üst üst halka seslenen Özel, son olarak boykot çağrısında bulunmuştu. Tek tek markaları sayan Özel'in bu çağrısı, sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayıldı. Son olarak 2 Nisan boykotu, kullanıcılar tarafından organize edildi.

'2 Nisan’da tüketimi durdur” sloganıyla başlayan bu boykota birçok ünlü isimden ve siyasetçiden destek geldi. Hükümetten ise boykot çağrılarına peş peşe tepkiler yükseliyor.

Mesut Özil de 2 Nisan boykotlarına tepki gösteren bir isim oldu.

Mesut Özil de 2 Nisan boykotlarına tepki gösteren bir isim oldu.

Mesut Özil, 9 yıl boyunca Almanya forması giymişti. 2023 yılında ise futbolu bıraktığını açıkladı. Şimdilerde daha çok gündeme gelmeye başlayan isim, sosyal medya hesabından boykot çağrılarına tepki gösterdi.

Özil, 'Boykot adı altında yerli ve milli markalarımıza zarar vermeyelim. Toplumsal birliğimizi koruyalım!' dedi.

Mesut Özil'in bu açıklamasına ise sosyal medyadan tepkiler yükseliyor.

Mesut Özil'in bu açıklamasına ise sosyal medyadan tepkiler yükseliyor.
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Bir kullanıcı da yapay zekadan yardım istedi;

Bir kullanıcı da yapay zekadan yardım istedi;
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Grok'un cevabı;

Grok'un cevabı;
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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