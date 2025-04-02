Mesut Özil'in 2 Nisan Boykot Çağrısına Yaptığı "Yerli ve Milli" Yorumuna Tepki Yağıyor
Mesut Özil'in 2 Nisan Boykot Çağrısına Yaptığı "Yerli ve Milli" Yorumuna Tepki Yağıyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bazı markalara karşı başlattığı boykot çağrısı, sosyal medya kullanıcıları arasında büyüdü. '2 Nisan Boykotu' ilk olarak sosyal medya kullanıcıları arasında organize edildi. Genel boykot, daha sonra Özgür Özel'in çağrısıyla daha geniş kitlelere ulaştı. Hükümet kanadından ise boykot çağrısına üst üste tepkiler geliyor.
Ünlü futbolcu Mesut Özil de boykot çağrısına tepki gösterenlerden oldu. Özil'in 'yerli ve milli' yorumuna ise tepki yağıyor.
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Özgür Özel, Saraçhane eylemleri sırasında boykot çağrısında bulundu.
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Mesut Özil de 2 Nisan boykotlarına tepki gösteren bir isim oldu.
Mesut Özil'in bu açıklamasına ise sosyal medyadan tepkiler yükseliyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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